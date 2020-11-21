Мужчину, похитившего первоклассника под Владимиром, арестовали на два месяца

Мужчина, подозреваемый в похищении первколасника во Владимирской области, арестован на два месяца Фото: Алексей СУХОВ

Вечером 21 ноября Камешковский районный суд решил на ближайшие несколько недель судьбу двадцатишестилетнего мужчины, подозреваемого сразу в двух преступлениях - похищение несовершеннолетнего и насильственные действия сексуального характера, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Напомним, Дмитрия, страдающего психическим расстройством, подозревают в похищении первоклассника из села Горки. Мальчика, пропавшего 28 сентября, искали почти два месяца. Полиция, спасатели и добровольцы прочесывали леса, обшаривали соседние пруды, опрашивали водителей автомобилей, проезжавших в тот день мимо. Мальчика объявили в федеральный розыск, но безрезультатно. Нашли его спустя почти два месяца. Оказалось, все это время ребенок был в соседней деревне Макариха, похититель прятал сначала у себя в подвале, а потом в доме.

Поздно вечером 19 ноября силовики задержали Дмитрия К. у него дома, вернув мальчика родителям. После возбуждения уголовного дела следователь ходатайствовал о взятии подозреваемого под стражу. Заседание, назначенное на три часа дня 21 ноября, перенесли на несколько часов, решение огласили только в начале восьмого вечера. Как объяснил в суде, задержка связана с долгим этапированием подозреваемого.

Родители мальчика, чудом вернувшегося к ним, приехали в суд, но ни с кем не общались Фото: Алексей СУХОВ

В суд приехали и родители похищенного мальчика, но в зал суда вошла только мама, выглядевшая при этом так, как будто отбывает повинность. На решение суда – отправить мужчину под арест до 19 января – она внешне не отреагировала. Сам Дмитрий, которому предстоит провести в СИЗО ближайшие два месяца, казалось, тоже остался спокоен. Во время оглашения постановления он тщательно прятал от журналистов лицо, не двигался и не произнес ни слова. Только кивнул, когда судья спросил, согласен ли он с таким решением.

По решению Камешковского районного суда, Дмитрий пробудет под стражей до следующего года Фото: Алексей СУХОВ

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