«Мы не слышали криков, но он стал запирать дверь и калитку»: что заметили соседи мужчины, похитившего первоклассника под Владимиром

Дом, где почти два месяца держали похищенного мальчика Фото: Валерия ПРОНИНА

Психически больной мужчина почти два месяца прятал похищенного в соседнем селе ребенка в своем доме в деревне Макариха. При этом сам он не скрывался, спокойно ходил по селу, болтал с соседями, правда, в дом не приглашал.

Дом похитителя и его машина. Вскоре после новости об исчезновении ребенка он перестал пускать к себе соседей Фото: Алексей СУХОВ

Вячеслав и Светлана Артемовы, жившие вместе с мамой в соседнем доме и частенько общавшиеся с двадцатишестилетним мужчиной, заметили перемены, но не придали им значения.

Вячеслав и Светлана Артемовы из деревни Макариха не предполагали, что их сосед похитил мальчика Фото: Алексей СУХОВ

- Мы не слышали ни детского плача, ни криков. Но примерно два месяца назад он стал запирать калитку и дверь в дом. Мама спрашивала, почему он стал закрываться, он объяснил: «Ко мне один пьяница ходит, я от него запираюсь». А когда спросила, почему он ей не открывает, ответил, что глуховат и не слышит, - рассказывает Светлана.

По словам местных жителей, мужчина жил бобылем, родственники его тоже не навещали: отец умер много лет назад, мама – погибла в аварии недавно. После ее смерти психически больной парень разругался с братом, купил дом в Камешковском районе и переехал туда из Суздаля. Он нигде не работал, жил на пенсию по инвалидности и ничем не выделялся на фоне остальных местных жителей.

Кстати, в Макарихе через два дня после пропажи семилетнего мальчика в селе Горки тоже побывала полиция. Ее вызвал староста по похожему поводу: в деревне тоже попытались украсть шестилетнего ребенка. Он рассказал, что незнакомый мужчина попытался затащить его в машину, но мальчику удалось вырваться.

Староста деревни Макариха Артем Фото: Алексей СУХОВ

- Полиция приехала, опросила всех, но больше не возвращалась. Наверное, решили, что ребенок все придумал, - говорит староста деревни Макариха Артем.

Сейчас в деревне планируют установить камеры на выезде: после последних событий люди боятся выпускать детей на улицы.

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