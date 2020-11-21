«Мы не слышали криков, но он стал запирать дверь и калитку»: что заметили соседи мужчины, похитившего первоклассника под Владимиром

Дом, где почти два месяца держали похищенного мальчика
Фото: Валерия ПРОНИНА
Психически больной мужчина почти два месяца прятал похищенного в соседнем селе ребенка в своем доме в деревне Макариха. При этом сам он не скрывался, спокойно ходил по селу, болтал с соседями, правда, в дом не приглашал.
Дом похитителя и его машина. Вскоре после новости об исчезновении ребенка он перестал пускать к себе соседей
Фото: Алексей СУХОВ
Вячеслав и Светлана Артемовы, жившие вместе с мамой в соседнем доме и частенько общавшиеся с двадцатишестилетним мужчиной, заметили перемены, но не придали им значения.
Вячеслав и Светлана Артемовы из деревни Макариха не предполагали, что их сосед похитил мальчика
Фото: Алексей СУХОВ
- Мы не слышали ни детского плача, ни криков. Но примерно два месяца назад он стал запирать калитку и дверь в дом. Мама спрашивала, почему он стал закрываться, он объяснил: «Ко мне один пьяница ходит, я от него запираюсь». А когда спросила, почему он ей не открывает, ответил, что глуховат и не слышит, - рассказывает Светлана.
По словам местных жителей, мужчина жил бобылем, родственники его тоже не навещали: отец умер много лет назад, мама – погибла в аварии недавно. После ее смерти психически больной парень разругался с братом, купил дом в Камешковском районе и переехал туда из Суздаля. Он нигде не работал, жил на пенсию по инвалидности и ничем не выделялся на фоне остальных местных жителей.
Кстати, в Макарихе через два дня после пропажи семилетнего мальчика в селе Горки тоже побывала полиция. Ее вызвал староста по похожему поводу: в деревне тоже попытались украсть шестилетнего ребенка. Он рассказал, что незнакомый мужчина попытался затащить его в машину, но мальчику удалось вырваться.
Староста деревни Макариха Артем
Фото: Алексей СУХОВ
- Полиция приехала, опросила всех, но больше не возвращалась. Наверное, решили, что ребенок все придумал, - говорит староста деревни Макариха Артем.
Сейчас в деревне планируют установить камеры на выезде: после последних событий люди боятся выпускать детей на улицы.
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