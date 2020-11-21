«Маме запретили выходить на поиски, а папа прошел 20 километров»: как искали пропавшего во Владимирской области первоклассника

Полицейские и росгвардейцы проникали через окна, чтобы похититель не сбежал Фото: Валерия ПРОНИНА

Полицейские и росгвардейцы электропилой срезали замок частного дома в деревне Макариха Камешковского района.

Дом в деревне Макариха, где нашли ребенка Фото: Валерия ПРОНИНА

Оперативники сразу надели наручники на 26-летнего подозреваемого — психически больного мужчину — и крикнули: «Где мальчик?». Пропавший почти два месяца назад первоклассник находился в соседней комнате.

26-летний мужчина сам строил дом Фото: Валерия ПРОНИНА

Ребенка отвезли в Камешковскую центральную районную больницу - там его уже ждали родители, которым о спасении сына сообщили полицейские. Около часа ночи найденный Савелий приехал домой, в село Горки, которое находится в 20 километрах от деревни Макариха.

Папа мальчика Александр Фото: Валерия ПРОНИНА

- Мы ждали Савелия домой и верили, что его найдут. Спасибо всем, кто принял участие в поисках: это волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», Следственный комитет, полиция. Спасибо за круглосуточную работу. Сегодня у нас была самая счастливая ночь. Мама держится, Савелий в порядке, - рассказал отец мальчика Александр.

Полицейские и росгвардейцы проникали через окна, чтобы похититель не сбежал Фото: Валерия ПРОНИНА

Поимке преступника предшествовали практически два месяца поисков. Волонтерские отряды, спецслужбы, местные жители и родственники искали маленького Савелия: в леса, деревни и на болота вышли в общей сложности 2800 человек. В местном Доме культуры был развернут штаб, где регистрировали поисковиков, выдавали рации и навигаторы. Здесь же добровольцы спали после 12-часовой работы на маршрутах. К поискам привлекали кинологов, конную полицию, водолазов, вертолет и квадрокоптеры. Но работе мешали экстрасенсы и колдуны, которые говорили искать в болотах и, условно, в серых «Ниссанах». Ни один так и не угадал, где находился мальчик.

- По задачам отряда «Лиза Алерт» пешими группами пройдено более 10 000 километров. При помощи специальной нейросети, а также добровольцами отснято и проверено около 44 тысяч снимков, - посчитали волонтеры отряда. - 19 ноября произошло настоящее чудо: спустя столько дней ребенок найден живым!

Свалка на территории дома Фото: Валерия ПРОНИНА

Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев рассказал, что в поисках Савелия участвовал его отец. Мать тоже хотела искать сына, но ей рекомендовали остаться дома с другими детьми. В семье их четверо, включая младшего Савелия.

Геннадий Прохорычев снимает со своей машины ориентировку Фото: Валерия ПРОНИНА

- Мама не выходила на поиски, ей запретили, папа выходил в первые дни. Он даже прошел около 20 километров. Но потом чисто психологически ему было очень трудно. Тем более, когда нет результатов, - сказал детский омбудсмен. - Савелию и его семье окажут психологическую помощь. Как правило, она будет длиться два-три месяца. Это стресс для всех, и понятно, что для ребенка — это невероятные условия: мало того, что вне семьи, так еще с неизвестном гражданином и в неизвестном доме. Пока данных, как там жил мальчик, нет.

У дома похитителя лежат игрушки Фото: Валерия ПРОНИНА

КСТАТИ

В Главном управлении Следственного комитета России отметили, что нездоровый мужчина заранее планировал преступление — для этого он купил дом в деревне и машину. 28 сентября он приехал в село Горки. Увидев около пруда мальчика, он остановился и начал с ним беседу. После чего насильно посадил в автомобиль и отвез его в Макариху, где и удерживал малолетнего до освобождения.

Найти пропавшего ребенка российским полицейским помогли зарубежные коллеги. По каналам Интерпола в МВД России поступила информация о публикациях в теневом сегменте сети Интернет.

- В них сообщалось о мужчине, который держит у себя дома маленького мальчика. В ходе проведенных мероприятий эти сведения нашли подтверждение. В результате кропотливой работы оперативники определили место, где находится ребенок, - сообщили в МВД России.