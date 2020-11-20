Отец найденного во Владимирской области первоклассника: "Савелий бросился нам на шею, сел на папу с мамой, счастливый ребёнок"

Мальчик не видел своих родителей более двух месяцев. Фото поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"

«Сегодня в деревне Макариха Камешковского района Владимирской области сотрудниками ГУУР МВД России и УУР УМВД России по Владимирской области в результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружен и освобожден 7-летний мальчик. В настоящее время ребенок передан родителям. Задержанный в ближайшее время будет доставлен в следственные органы», - сообщила 19 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Савелий и его отец Александр едут домой. Фото - соцсети.

За этими официальными строчками даже несколько теряется тот титанический труд, который был проделан огромным количеством людей, начиная с 28 сентября, когда и пропал семилетний первоклассник. Тогда село Горки Камешковского района стало известно на всю страну. Пропал мальчишка, и никто не мог понять, куда и как он делся.

Сразу же после пропажи был создан поисковый штаб. Он находился в местном ДК. Фото: Валерия ПРОНИНА

Почти два месяца поисков по лесам и близлежащим селам, казалось не дали результата. Как вдруг некоторое время назад к сотрудникам ГУУР МВД России от зарубежных коллег по каналам Интерпола поступила информация о Савелии. В Даркнете (или, как его еще называют, теневой сегмент сети Интернет) кто-то выложил сообщения о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика. Там и была информация, что мужчина живет недалеко от села Горки - в Макарихе. Полицейские выехали к этому мужчине. И нашли мальчика.

Село Горки прославилось на всю страну. Фото: Валерия ПРОНИНА

В итоге полицейские задержали 26-летнего молодого человека. По первым сведениям он не совсем здоров психически, переехал в Камешковский район из Суздаля.

- Как рассказал сын, мужчина его затолкал в машину. Человека, у которого он находился, мы не знаем. Знаем, что человек не очень хороший, говорят, что он психически нездоров. Савелий бросился нам на шею, сел на папу с мамой, счастливый ребёнок. Мы верили, что его найдём, - рассказал Александр ТАСС.

Что касается мальчика, то его забрали родители. Первоклассник уже прошел медицинский осмотр в местной больнице, его состояние нормальное.

КСТАТИ

Семилетний Савелий пропал 28 сентября по дороге из школы. Первоклассника искали все: полицейские, спасатели, представители поискового отряда "Лиза Алерт". Но долгое время поиски не давали результатов (читать дальше)...