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Общество

«Мы кричим его: «Савелий, сынок!». Волонтеры рассказали о поисках пропавшего мальчика в Камешковском районе

Семилетнего ребенка ищут пятые сутки. Он не дошел до дома 300 метров
Валерия ПРОНИНАВалерия ПРОНИНА
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Волонтёры проверили уже пять населённых пунктов.

Волонтёры проверили уже пять населённых пунктов.

Фото: Валерия ПРОНИНА

Полицейские, спасатели, следователи и волонтеры стали одной командой. Ее собрали четыре дня назад для спасения жизни семилетнего мальчика из села Горки Камешковского района. 28 сентября первоклассник пропал, возвращаясь из школы.

Вышел на остановке с одноклассниками

Савелий пропустил остановку, которая была ближе к дому, и проехал чуть дальше с одноклассниками. Выйдя из автобуса, друзья направились по домам. К своему Савелий уже пошел один. От остановки до дома было примерно 300 метров.

- Мама стояла у калитки, встречала его. Такого не было, чтобы он где-то задерживался. Савелий мог выйти на двух остановках: и та, и другая - почти на одинаковом расстоянии от дома. Мама начала переживать, ведь ребенок уже должен подходить к дому, и стала звонить всем, кто мог его видеть, - рассказал Константин, дядя Савелия.

Не получив ответа, к кому мог зайти мальчик, родители обратились в правоохранительные органы в этот же день. К вечеру на поиски отправились полицейские, добровольцы и местные жители.

Мальчика ищут не только волонтёры и спецслужбы, но и местные жители.

Мальчика ищут не только волонтёры и спецслужбы, но и местные жители.

Фото: Валерия ПРОНИНА

- На данный момент мы проверили пять ближайших населенных пунктов. Поиски идут круглосуточно: одна группа сменяет другую. К нам подключились добровольцы с Московской, Рязанской, Костромской, Ивановской, Тульской, Нижегородской областей и Чувашии, - говорит Валентина Савинова, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Владимирской области.

Прошли уже 300 километров

Штабом стал Дом культуры поселка Горки. Здесь регистрируют добровольцев, выдают рации, фонари и навигаторы. У каждой группы, в которую могут войти до 20 человек, есть свой маршрут. И, как правило, на нем работают от 4 до 12 часов.

- Нам катастрофически не хватает показаний свидетелей. Особенно автомобилистов с видеорегистраторами, которые могли проезжать мимо в день пропажи мальчика. Поступает много информации, но, когда мы ее проверяем, она оказывается недостоверной, - подчеркивает Александр Щукин, координатор поиска. – Мы прошли примерно 300 километров. Будем расширять географию поиска.

Поисковый штаб развернули в местном Доме Культуры.

Поисковый штаб развернули в местном Доме Культуры.

Фото: Валерия ПРОНИНА

Каждый день в леса, поля и на болота выходят до 300 человек. Собрано 150 пеших групп и 50 машин, включая вездеход шерп. На месте работают кинологи, водолазы и конная полиция. Над лесом и поселком летал вертолет, сейчас в небо запускают квадрокоптеры.

- Устройство само обходит препятствия в лесу и фотографирует с высоты. Нас уже не раз привлекают к поискам, и мы не отказываем, - отмечает Роман Лысков, преподаватель детского технопарка «Кванториум». – Наша задача – максимально качественно все снять: за 27 минут полета квадрокоптер делает 140-150 фотографий. Он сам определяет маршрут и высоту. Ему лишь задается нужный коэффициент. Мы ищем ребенка, и его тяжело рассмотреть с воздуха. Поэтому сейчас квадрокоптер все увеличивает, можно разглядеть даже самый маленький объект.

Женщина в группе – обязательное требование

На большие расстояния и заброшенные территории отправляют профессионально подготовленных поисковиков, которые знают, как вести себя в любой ситуации. На задачи попроще идут смешанные группы из сельчан и волонтеров отряда «Лиза Алерт». И у тех, и у других в команде должна быть хотя бы одна женщина.

- Только женский голос зовет ребенка. Это обязательное требование. Даже когда детей спрашиваешь: «Что делать, если вы потерялись в лесу и слышите мужской голос?» Они отвечают, что будут бояться и прятаться. Чтобы такого избежать, женщины ласково зовут его: «Савелий, сынок!», - объясняет Юлия Хисамиева, старший регистратор.

Мешают поискам те люди, которые звонят или пишут на форуме отряда об экстрасенсах: «Почему вы не привлекаете их?». Маги также появляются в сети и делают предположения, где может быть мальчик.

- Много времени занимает удаление комментариев от различных экстрасенсов. Они отвлекают нас. Собирается тысяча комментариев за полдня! Мы можем пропустить свидетельство, - сказала Валентина Савинова, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Владимирской области. - Если вы действительно хотите помочь, привезите в штаб аккумуляторы, фонари и навигаторы.

Пока новостей о мальчике нет. Но все верят в то, что он будет найден живым.

КОНКРЕТНО

Если 28 сентября в период с 13:30 до 14:30, вы проезжали через село Горки Камешковского района, сообщите в оперативный штаб поиска или позвоните на «горячую линию» 8-800-700-54-52. Полный список предметов, которые необходимы волонтерам, здесь.

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