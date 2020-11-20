Семилетнего Савелия, похищенного во Владимирской области, повезли на следственный эксперимент

Мальчик со своей мамой. Фото: Валерия ПРОНИНА

В селе Горки население увеличилось, наверное, вдвое. Сюда приехали следователи и журналисты. Да и простых зевак предостаточно. Все хотят узнать подробности о произошедшем с семьей семилетнего мальчика Савелия, похищенного в конце сентября по дороге домой.

Похищение готовил заранее

В первую очередь, подробности выясняют следователи. Утром 20 ноября они попросили приехать в местный ДК семью ребенка, чтобы провести следственный эксперимент и выяснить подробности похищения. Пока по предварительным данным от Следкома и полиции известно, что 26-летний мужчина заранее спланировал преступление.

Отец Савелия сказал, что все они провели самую счастливую ночь в жизни. Фото: Валерия ПРОНИНА

- Летом текущего года он приобрел автомобиль, а также дом на окраине деревни с подвальным помещением. 28 сентября, проезжая в районе поселка Горки, подозреваемый заметил мальчика, находящегося без сопровождения взрослых. Подозреваемый схватил ребенка, затолкал в машину и привез в свой дом. Всё это время он вёл замкнутый образ жизни, тщательно соблюдал меры конспирации, мальчика на улицу не выпускал. Чтобы проникнуть в его дом, сотрудникам правоохранительных органов пришлось вскрыть металлическую дверь, - рассказали в УМВД России.

В самой деревне Макариха мужчину мало, кто знал близко. Он переехал сюда из Суздальского района еще в начале года. Сам построил дом. А после этого по словам соседей вел тихий образ жизни.

Внутри дома похитителя. Фото: Валерия ПРОНИНА

- Мы Дмитрия знали, но не очень близко, - рассказала Ксения Авдеева, жившая рядом с домом подозреваемого. - Знали, что у него есть инвалидность, вроде как по слуху. Но внешне это никак не проявлялось. Был он тихий, спокойный. В общем, для нас шок, что он мог похитить ребенка. Мальчика мы ни разу не видели, так что даже предположить не могли, что он способен на такое!

Уникальный случай для России

Все, кто помогал с поисками Савелия, в один голос утверждают — это уникальный случай, чтобы ребенка удалось найти спустя столько времени живым.

Геннадий Прохорычев. Фото: Валерия ПРОНИНА

- Вообще, этот случай уникальный для России именно своей позитивной концовкой, - сказал Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области. - Я разговаривал с ребятами из поискового отряда «Лиза Алерт». Они сказали, что за десять лет их работы они впервые сталкиваются с подобным.

Геннадий Прохорычев принимал участие в поисках Савелия с самого их начала. И он уверен, что похититель в любом случае был человеком психически нездоровым.

- Я могу сказать, что этот человек точно психически нездоровый. Но у нас, к сожалению, по улицам много ходит психически неуравновешенных людей. И наши дети не могут быть в безопасности. Поэтому еще раз напоминаю, что ребенок начальной школы всегда должен идти в образовательное учреждение или оттуда только в сопровождении взрослого. Как говорится от дверей и до дверей. А в сельской местности от автобуса и до автобуса, - заявил он.

Дом Савелия. Фото: Валерия ПРОНИНА

Напомним, что Савелия освободили из плена 19 ноября поздно вечером. В районе 23 часов следователи доставили ребенка в Камешковскую центральную районную больницу, где уже его ждали родители. Им сообщили о спасении полицейские. Медики установили, что угрозы жизни ребенку не было, после чего передали маме с папой. В районе часу ночи они уже ехали домой.

- Сейчас мы подключили психологов для помощи как ребенку, так и родителям, - говорит Прохорычев. - Они работают с ними. Два-три месяца психологи будут работать с семьей точно. Вряд ли быстрее удастся решить эту травмирующую ситуацию.

Село Горки. Фото: Валерия ПРОНИНА

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