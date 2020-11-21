«Брата не знаю и знать не хочу»: мужчина, похитивший первоклассника во Владимирской области, давно разорвал отношения с единственным родным человеком

Дом на окраине Суздаля, где жил мужчина, похитивший и два месяца прятавший ребенка Фото: Алексей СУХОВ

Двадцатишестилетний Дмитрий К., похитивший ребенка и два месяца удерживающий его у себя дома в глухой деревне Камешковского района, родился и вырос на окраине Суздаля. Его семья жила на самом краю города, в микрорайоне Заречье – фактически деревне. Отчий дом мужчины – двухэтажный кирпичный барак семидесятых годов постройки на два подъезда, во втором из которых на последнем этаже и жила семья Дмитрия. В городе-музее до сих пор помнят замкнутого мальчика и его домашних – папу-электрика, старшего брата и тихую маму, вроде бы работавшую воспитателем.

Большую часть жизни похититель прожил в этой квартире Фото: Алексей СУХОВ

- Он вырос у меня на глазах, я и предположить не могла, что он способен на что-то подобное, - рассказала Тамара, ближайшая соседка семьи Дмитрия, до сих пор обитающая в соседней квартире. – Он был, тихий, спокойный, замкнутый, ничем не выделялся, в школу ходил обычную. Очень любил компьютеры, постоянно сидел в интернете, ночи там проводил. Тогда интернет подавался по телефонной линии и позвонить было невозможно: все время было занято из-за него. Но поскольку Дмитрий чаще сидел в интернете ночами, никто особо не жаловался.

По словам соседей, в школе у подростка психических проблем не было и о том, что он болеет или стоит на учете у психиатра, никто в маленьком городке не слышал. Вероятно, предполагают знавшие семью люди, проблема появилась позже.

После смерти отца Дмитрий остался жить с мамой. Как вспоминают соседи, несмотря на признанный ими компьютерный талант, учиться дальше не пошел, из дома выходил разве что в магазин. А вот старший брат Дмитрия переехал: сначала, еще при жизни мамы, перебрался в другую квартиру, принадлежащую родительнице, а потом, и вовсе уехал из города. Как говорят бывшие знакомые, он служит в силовых структурах, в Суздале его не видели очень давно и с оставшимися здесь друзьями и родным братом он не общается. По словам Тамары, братья всегда не очень ладили, общаться фактически перестали еще при жизни матери, а после того, как ее сбила машина, и вовсе разорвали отношения.

В доме, построенном в 70-х годах, почти ничего не изменилось за прошедшее время Фото: Алексей СУХОВ

- Я как-то Диму спросила, как его брат. Он ответил: «Не знаю и знать не хочу», - вспоминает Тамара.

А весной и сам Дмитрий уехал из Суздаля. В мае он продал семье москвичей оставшуюся после смерти мамы квартиру и исчез. Новая семья живет в столице, а квартиру в Суздале приобрела, чтобы пережить самоизоляцию. Летом они жили здесь, но осенью не появлялись. А вот самого Дмитрия в Суздале видели: он приезжал, когда еще было тепло.

- Видел его совсем недавно. Если бы я знал тогда, что это он… Он компьютерный гений. Знал все на просторах интернета, - говорит его знакомый Максим.

Знавшие мужчину воспоминают: близких друзей у него не было и домой к нему тоже особо никто не ходил: далеко, да и желание не возникало. Кстати, в деревне Макариха Камешковского района, куда похититель переехал из Суздаля и где держал мальчика почти два месяца, он тоже выбрал дом на окраине – местные жители между собой зовут эту улицу «медвежий угол». Кстати, в деревне, куда он перебрался, о психическом заболевании тоже никто не знал: местные жители считали, что пенсию по инвалидности он получал из-за проблем со слухом.

У замкнутого и тихого мальчика в родном городе не было друзей, которые бы навещали его дома Фото: Алексей СУХОВ

Сегодня решится судьба Дмитрия на ближайшие несколько недель: следователь подал ходатайство о его аресте, которое рассмотрит Камешковский районный суд.

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