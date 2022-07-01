Насильнику, похитившему школьника для съемки эротических роликов, дали 20 лет колонии

Фото предоставлено Следственным комитетом РФ по Владимирской области.

1 июля 2022 года Камешковский районный суд поставил точку в истории, которая началась еще осенью 2020 года. Судья вынес приговор 28-летнему похитителю первоклассника из Камешковского района Дмитрию Копылову.

Прокурор просил больше

Всего по делу было проведено 24 судебных заседания, допрошено 36 свидетелей, исследовано около 50 вещественных доказательств, 300 электронных файлов. В прениях государственный обвинитель просил назначить Копылову 24,5 года исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года, а также принудительное наблюдение и лечения у врача-психиатра по месту отбывания наказания.

Суд признал мужчину виновным в 16 преступлениях: насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, изготовление порнографических материалов с участием детей, похищение человека, похищение автомобильного номера и его подделка.

Потерпевшими по делу были признаны двое несовершеннолетних детей. Их родители подали иски о компенсации морального вреда, первый на 1 миллион 100 тысяч рублей, второй — на 2,5 миллиона рублей. Их удовлетворили частично. Копылов должен заплатить 800 тысяч рублей одной семье и 2 миллиона другой.

Мужчина свою вину признал. Раскаялся и просил суд о снисхождении. В итоге его приговорили к 19 годам 11 месяцам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев и штрафу в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, он будет наблюдаться и лечиться у психиатра.

До вступления приговора в силу Копылов будет за решеткой. К слову, в срок отбывания наказания зачтено время содержания под стражей с 20 ноября 2020 года.

Полтора месяца в плену

Напомним, семилетний мальчик из поселка Горки пропал по дороге из школы 28 сентября 2020 года. Он не дошел до дома всего 300 метров, где его у калитки уже встречала мама. Не дождавшись сына, она позвонила в полицию. К вечеру на поиски отправились полицейские, добровольцы отряда «ЛизаАлерт» и местные жители.

Ребенка искали полтора месяца. Фото: Валерия Рудометова

Полтора месяца поисков по лесам и близлежащим селам, казалось не дали результата. Как вдруг полицейские получили от зарубежных коллег по каналу Интерпола информация о мальчике. В Даркнете кто-то выложил сообщения о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика. Там была информация, что предполагаемый похититель живет недалеко от села Горки - в деревне Макариха. Все это подтвердилось. Полицейские освободили мальчика.

Виновным оказался 26-летний мужчина Дмитрий Копылов. Он увидел мальчика возле пруда, завел с ним беседу, после чего насильно посадил ребенка в автомобиль и отвез в деревню.

В селе Макариха Камешковского района, где строил дом похититель, его мало кто знал. Соседи мало что знали о Дмитрии. Улицу, на которой он жил, местные называют «медвежьим углом», некоторые были уверены, что дом давно заброшен и в нем никто не живет.

- Мы не слышали ни детского плача, ни криков. Но он стал запирать калитку и дверь в дом. Мама спрашивала, почему он стал закрываться, он объяснил: «Ко мне один пьяница ходит, я от него запираюсь». А когда спросила, почему он ей не открывает, ответил, что глуховат и не слышит, - вспоминала соседка Светлана Артемова.

Дмитрий переехал сюда из Суздаля, где его до сих пор помнят как тихого и незаметного компьютерного гения. Мужчина стоял на учете в психиатрическом отделении Суздальской районной больницы. У него подтвержден диагноз шизофрения, правда, опасным его не считали, на учет поставили, но от общества не изолировали.

Кадр воссоединения ребенка с родителями облетел все СМИ.

Все полтора месяца с момента похищения Копылов тщательно соблюдал меры конспирации, никогда не выпускал ребенка на улицу. Чтобы при задержании проникнуть в его дом, пришлось вскрывать металлическую дверь.

Молодого человека сразу заключили под стражу. В отношении него было возбуждено дело по большому количеству эпизодов и статей. Дмитрия Копылова обвиняют в 21 эпизоде насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, 19 эпизодах использовании ребенка для изготовления порнографических материалов, 12 эпизодах создания порнографических изображений несовершеннолетних и множестве других предступлений, венчает которые «похищение несовершеннолетнего». В рамках расследования была установлена причастность Копылова к другим преступлениям, совершаемым с 2014 года, в том числе посягательствам на половую неприкосновенность двух малолетних детей, а также к изготовлению, хранению и распространению порнографических материалов.