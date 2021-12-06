В суд передано дело о похитителе 7-летнего мальчика во Владимирской области

Мальчик после воссоединения с семьей выглядел спокойным и счастливым. Фото: Валерия ПРОНИНА

Следственный комитет РФ по Владимирской области завершил расследование громкого преступления, произошедшего осенью прошлого года в Камешковском районе. Тогда семилетнего Савелия похитил неизвестный по пути из школы домой и два месяца удерживал у себя дома. Нашли мальчика благодаря помощи коллег из Интерпола. Тот был жив и здоров и был все это время в доме тогда еще 26-летнего Дмитрия Копылова.

От порнографии до насильственных действий

Молодого человека быстро заключили под стражу, а следствие с ноября 2020 года хранило молчание. И вот сообщило последние подробности. Оказалось, что в отношении него возбуждено дело по сразу огромному количеству эпизодов и статей. Дмитрия Копылова обвиняют в 21 эпизоде насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, 19 эпизодах использовании ребенка для изготовления порнографических материалов, 12 эпизодах создания порнографических изображений несовершеннолетних и множестве других предступлений, венчает которые "похищение несовершеннолетнего".

Интересный момент, о котором ранее не было известно - в рамках расследования "установлена причастность Копылова к другим преступлениям, совершаемым с 2014 года, в том числе посягательствам на половую неприкосновенность двух малолетних детей, а также к изготовлению, хранению и распространению порнографических материалов". В итоге дело передано в суд. Кстати, следователи ни слова не говорят о том, что Дмитрий Копылов может быть признан недееспособным по каким-либо психическим заболеванием. А ранее была версия, что у молодого человека есть нарушения психики.

Два месяца в плену маньяка

Осенью прошлого года эта история гремела в федеральных СМИ. Конечно, уникальная история - ребенок пропавший два месяца назад найден живым! Изначально вообще рассматривалась версия, что он ушел в лес. К поискам подключали поисковый отряд "Лиза Алерт", военных, квадрокоптеры и другую технику. Потом стало ясно, что скорее мальчика похитили, но улик не было, следов то же.

В какой-то момент к поискам мальчика подключили военных. Фото: Валерия ПРОНИНА

А потом помощь от иностранных следователей. И счастливое спасение. Про Дмитрия Копылова тогда стали искать крохи информации. Выяснилось, что вырос он в Суздале. Был непримечательным ребенком. А летом 2020 года купил домик в деревне Макариха, в 20 километрах от Горок, где жила семья семилетнего Савелия. Купил автомобиль. Мальчика он увидел 28 сентября. Мальчик шел один. Похититель затолкал его в машину и увез в свой дом. Известно, что похититель любил показывать мальчику интимные видео. Первый месяц мальчик безвылазно провел в подвале, во второй Дмитрий начал выпускать Савелия в дом.

- Все это время он тщательно соблюдал меры конспирации, никогда не выпускал ребенка на улицу. Чтобы при задержании проникнуть в его дом, пришлось вскрывать металлическую дверь - рассказывали в ноябре прошлого года во владимирской полиции. - К похищению он готовился заранее.

В квартире подозреваемого был самый настоящий бардак. Фото: Валерия ПРОНИНА

Остальные соседи мало что знали о Дмитрии. Улицу, на которой он жил, местные называют «медвежьим углом», некоторые были уверены, что дом давно заброшен и в нем никто не живет.

Теперь судьбу мужчины решит суд. Дата первого судебного заседания будет назначена позже.