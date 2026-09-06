Во Владимирской области поднимают на рельсы упавшие вагоны электрички

Фото: кадр видео МЖД - филиала ОАО «РЖД»

Как сообщает Московская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», в Киржачском округе на станции Бельково, где утром 6 сентября электричка сошла с рельсов после столкновения с большегрузом, продолжаются работы по подъему на рельсы двух сошедших вагонов электропоезда, а также по восстановлению поврежденных элементов железной дороги.

В МЖД уточнили, что в работах задействованы два восстановительных поезда со всей необходимой техникой и материалами, участие в ликвидации последствий ДТП принимают около 150 сотрудников железной дороги.

Напомним: на время работ между Орехово-Зуево и Александровом назначены компенсационные автобусы.

Тем временем в Управлении Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области уточнили, что погибшим водителем оказался 52-летний житель Московской области.