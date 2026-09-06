Во Владимирской области электричка сошла с рельсов после ДТП с грузовиком

Фото: УМВД России по Владимирской области

Инцидент произошел утром 6 сентября на перегоне «Киржач-Александров». К сожалению, в результате дорожно-транспортного происшествия один человек расстался с жизнью.

В УМВД России по Владимирской области рассказали, что происшествие случилось около 10.20 на 15 километре трассы «Киржач-Александров».

- По предварительной информации, водитель большегрузной машины, следуя через железнодорожный перегон, проигнорировал требования сигнала семафора и столкнулся с железнодорожным составом, - рассказала заместитель руководителя отдела информации и общественных связей регионального УМВД Екатерина Симоненкова.

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как оказалось, грузовик с прицепом для перевозки сыпучих грузов столкнулся с электричкой №6429, которая ехала из Александрова в Орехово-Зуево Московской области. Удар оказался настолько сильным, что у грузовика оторвало прицеп и выбросило прямо на соседний путь, а электричка сошла с рельсов, причем головной вагон, у которого выбило стекла в кабине машинистов, тоже оказался в кювете.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что по состоянию на 11 часов утра известно об одном погибшем- им оказался водитель грузовика, его личность сейчас устанавливается, на месте продолжают работать сотрудники полиции и экстренные службы.

В Главном управлении МЧС России по Владимирской области рассказали, что на место происшествия направляли девять человек на трех машинах, но их помощь не потребовалась. Всего же в ликвидации последствий ДТП приняло участие 25 человек и девять единиц различной техники.

Фото: УМВД России по Владимирской области

В Московской железной дороге — филиале ОАО «РЖД» уточнили, что авария случилась на железнодорожном переезде в границах станции Бельково. К счастью, ни машинисты поезда, ни находившиеся в электричке пассажиры никаких травм не получили.

- В результате ДТП произошел сход двух вагонов, еще в одном сход одной тележки, повреждена железнодорожная инфраструктура, - уточнили в МЖД.

Железнодорожники добавили, что в результате происшествия движение поездов на станции Бельково пришлось временно приостановить. На место ЧП выехали два восстановительных поезда, а в ОАО «РЖД» создан штаб для координации работы по устранению последствий инцидента.

Сколько человек находилось в электричке в момент столкновения пока не уточняется.

В МЖД отметили, что работы по ликвидации аварии ведутся, и по мере их продолжения информация будет уточняться. Также в железнодорожном ведомстве призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.