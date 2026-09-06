Вместо электричек «Орехово-Александров» временно пустили автобусы

Работы на месте ДТП продолжаются. На это время пассажиров повезут автобусы. Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Московская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», на участке между станциями Орехово-Зуево Московской области и Александров Владимирской области в связи с работами по ликвидации последствий ДТП на станции Бельково в Киржачском округе было принято решение временно пустить вместо электричек автобусы.

Так, в 15.00 от станции Орехово два автобуса поедут до станции Бельково, а оттуда в 16.20 пассажиров пересадят на автобусы до станции Александров.

В 18.00 по два автобуса поедут из Орехова и Александрова до Бельково по аналогичной схеме.

В пути из Орехово-Зуево автобусы остановятся на станциях Красный Луч, Санино, Киржач и Бельково, а из Александрова — в Карабаново и Бельково.

Также сейчас в Александрове и Орехово на вокзалах начали работу представители пассажирского комплекса, оказывающие людям необходимую помощь, в том числе информирование.

Напомним, утром 5 сентября на станции Бельково произошло ДТП с участием электрички и грузовика. В результате движение на участке оказалось заблокировано.