Во Владимирской области электропоезд сошел с рельсов после ДТП с грузовиком

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление МВД России по Владимирской области, происшествие случилось 6 сентября около 10.20 на 15 километре трассы «Киржач-Александров».

По предварительным данным, водитель грузовой машины, подъезжавший к железнодорожным путям, проигнорировал красный сигнал семафора и выехал на рельсы перед электропоездом.

В результате ДТП грузовик и поезд получили серьезные повреждения, у электрички сошел с рельсов головной вагон. По состоянию на 11.00 известно об одном погибшем, им оказался водитель грузовика. Информация об электропоезде уточняется.

На месте продолжают работу сотрудники полиции. В МЖД- филиале ОАО РЖД уточнили, что ЧП случилось на станции Бельково Киржачского округа. На место также прибывали сотрудники ГУ МЧС России по Владимирской области, однако их помощь не потребовалась. По предварительным данным, за медицинской помощью никто из пассажиров поезда пока не обращался.