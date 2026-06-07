Жители Владимирской области могут попробовать стать космонавтами.

Фото: Арина СТЕБЛОВА.
Роскосмос впервые запустил онлайн-набор в отряд космонавтов. Подать заявку можно через портал «Госуслуги» – раньше такой возможности не было. Прием заявок продлится до 30 июня включительно.
По данным сервиса, черновики заявлений уже оформили 11 тысяч человек. Три четверти из них – мужчины. Больше всего заявок от людей в возрасте от 19 до 35 лет.
Требования к кандидатам следующие:
- российское гражданство
- возраст до 35 лет
- рост от 150 до 190 см
- вес от 50 до 90 кг
- отличное здоровье, высокая физическая выносливость и психическая устойчивость
- высшее образование по специальности из утвержденного перечня
- стаж работы по профессии не менее трех лет
- знание иностранных языков
Всех кандидатов, подавших заявки, ждет заочный этап через «Госуслуги». Те, кого отберут, получат приглашение на очный этап – он пройдет в Центре подготовки космонавтов.
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