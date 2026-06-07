Жители Владимирской области могут попробовать стать космонавтами. Фото: Арина СТЕБЛОВА.

Роскосмос впервые запустил онлайн-набор в отряд космонавтов. Подать заявку можно через портал «Госуслуги» – раньше такой возможности не было. Прием заявок продлится до 30 июня включительно.

По данным сервиса, черновики заявлений уже оформили 11 тысяч человек. Три четверти из них – мужчины. Больше всего заявок от людей в возрасте от 19 до 35 лет.

Требования к кандидатам следующие:

- российское гражданство

- возраст до 35 лет

- рост от 150 до 190 см

- вес от 50 до 90 кг

- отличное здоровье, высокая физическая выносливость и психическая устойчивость

- высшее образование по специальности из утвержденного перечня

- стаж работы по профессии не менее трех лет

- знание иностранных языков

Всех кандидатов, подавших заявки, ждет заочный этап через «Госуслуги». Те, кого отберут, получат приглашение на очный этап – он пройдет в Центре подготовки космонавтов.

Ранее мы сообщали, что владимирский школьник вошел в сборную России по космической инженерии.

А еще, что более 137 тысяч владимирцев выбрали территории для обновления в 2027 году.

Кроме того, владимирцев призывают не спасать птенцов совы - вот почему.