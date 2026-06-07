Несмотря на вид слетка, в большинстве случаев птенец не потерялся и не нуждается в помощи человека. Фото: Дирекция ООПТ Владимирской области

Жителей Владимирской области призывают не «спасать» пушистых совят, которые попадаются на глаза в лесах и парках. Специалисты Дирекции особо охраняемых природных территорий объясняют: в большинстве случаев птенец не потерялся и не нуждается в помощи человека.

- Если вы увидели совенка в траве или на нижней ветке, не спешите хватать его и нести домой. С вероятностью 99 процентов это слеток – птенец-подросток, который только учится летать, – поясняют в Дирекции ООПТ Владимирской области.

Совята покидают гнездо задолго до того, как начинают уверенно держаться в воздухе. Они перепархивают, тренируют мышцы и часто падают на землю. Это не беда, а часть взросления. Родители всегда рядом и присматривают за малышом.

Поэтому если во время прогулки вы нашли совенка, но сам птенец выглядит здоровым, реагирует на вас и сидит возле дерева – просто пройдите мимо. Он сам заберется туда, куда нужно, когда вы уйдете. А если совенок оказался прямо на дороге – аккуратно пересадите его в траву или на куст в радиусе 50 метров от того места, где нашли. Дальше уносить не надо.

Категорически нельзя забирать совенка домой и пытаться выкормить его самим. Это почти наверняка приведет к гибели птицы. Сов нельзя кормить обычным мясом или фаршем – им нужна особая еда, которую невозможно обеспечить в домашних условиях. А выпущенный на волю ручной совенок просто не выживет.

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