Шумовые полосы для большей безопасности движения обустраивают на дорогах Владимирской области. Фото: ДСУ №3

На трассах Владимирской области водителей будут «будить» шумовые полосы. Подробности рассказали в ДСУ №3, которая занимается их обустройством для повышения безопасности движения.

Первые шумовые полосы дорожники обустроили на федеральной трассе М7 «Волга». Шум создают линии из холодного пластика, нанесенные поперек проезжей части. Когда колесо наезжает на них, подвеска автомобиля начинает вибрировать, а в салоне возникает гул. Водитель на рефлексе снижает скорость и становится более сосредоточенным.

Один из самых опасных перекрестков в Вязниковском районе – на подъезде к поселку Никологоры – уже обработали таким способом. Теперь он станет безопаснее. На следующей неделе бригада дорожных рабочих примется за создание продольных шумовых полос. Они появятся на региональных и межмуниципальных дорогах Владимирской области.

Для создания продольных шумовых полос дорожники используют погрузчик со специальной насадкой. На ней установлены металлические резцы, которые фрезеруют в асфальте канавки глубиной полтора сантиметра. Обычно такие углубления делают по краям дороги или по осевой линии. Принцип тот же: колесо попадает в выемку – возникает вибрация и шум – водитель невольно возвращает машину в свою полосу или сбавляет скорость.

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