Катер врезался в байдарку на реке Клязьма во Владимирской области. Фото: ГУ МЧС по Владимирской области.

Катер врезался в байдарку на реке Клязьма во Владимирской области, есть пострадавшие. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

ЧП произошло 6 июня в 21.50 возле села Спас-Купалище Судогодского района. Там столкнулись катер и байдарка. Водитель катера в сумерках не разглядел байдарку и наехал на нее.

В катере находились четыре человека: двое взрослых и двое детей. Они не пострадали. А вот двое гребцов с байдарки – мужчина и женщина – оказались в воде. Спасательные жилеты не дали им утонуть. Женщина отделалась легкими ушибами и от помощи врачей отказалась. Мужчину увезли в больницу. По словам близких пострадавшего в социальных сетях, он находится в реанимации.

На месте работали сотрудники МЧС – 4 человека и 2 единицы техники. Они помогли ликвидировать последствия аварии.

В связи с этим несчастным случаем спасатели напоминают всем, кто выходит на воду:

- будьте внимательны;

- обязательно надевайте спасательный жилет;

- следите за пассажирами – они тоже должны быть в спасательных жилетах;

- не выходите на воду в темноте, а если уж так случилось – сделайте себя заметным: выберите жилет со светоотражающими полосками и включите фонарь.

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