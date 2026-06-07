Более 137 тысяч жителей Владимирской области уже выбрали, какие дворы и парки обновятся в 2027 году. Фото: Администрация города Владимира.

Более 137 тысяч владимирцев выбрали территории для обновления в 2027 году. Эта информация опубликована на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, где проходит голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование городской комфортной среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Голосование завершится в пятницу, 12 июня.

Мэрия Владимира напомнила, что в списке есть как уютные скверы в спальных районах, так и знаковые площадки в центре и отдаленных микрорайонах. Горожане могут сделать выбор в пользу одного из следующих объектов:

- Сквер в районе дома № 7 по улице Куйбышева

- Сквер на улице Добролюбова

- Сквер на улице Львовская в микрорайоне Лунево

- Сквер по проспекту Строителей в районе дома 20

- Сквер по проспекту Строителей в районе дома 12

- Сквер на улице Никитина

-Сквер на улице Никитская

- Сквер на улице Октябрьская в микрорайоне Оргтруд

- Сквер на улице Девической

- Территория по улице Комиссарова (территория ДЮСШ «Дзюдо» - №88)

- Территория по улице Мира и Рпенского проезда (берег реки Рпень, вдоль Рпенского проезда)

- Пешеходный бульвар от улицы Песочная до улицы Центральная в микрорайоне Коммунар

- Территория на улице Зеленая в районе дома 10 в микрорайоне Закрязьменский

- Территория на улице Добросельская в районе дома 215

Всего во Владимирской области на голосование выставлено 47 мест общественного пребывания. А в семи районах и городах жители выбирают не сами объекты благоустройства, а дизайн-проекты для них – то есть то, как место будет выглядеть после обновления.

Участвовать могут все, кому уже исполнилось 14 лет. Нужно лишь зайти на платформу zagorodsreda.gosuslugi.ru, выбрать свой город или район, а внутри – отметить предпочитаемый объект. Еще можно обратиться к волонтерам в общественных местах – они тоже помогут проголосовать.

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