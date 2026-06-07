Владимир Путин отметил Владимирскую область за рост важного показателя

ладимир Путин отметил Владимирскую область за рост одного показателя. Фото: kremlin.ru.

На Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин отметил Владимирскую область за рост одного показателя. Об этом сообщает глава региона Александр Авдеев.

В частности, президент России назвал Владимирскую область в числе регионов с лучшей динамикой в Национальном рейтинге инвестклимата.

«Среди регионов, продемонстрировавших наиболее высокую динамику роста, отмечу Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Омскую, Владимирскую и Волгоградскую области, а также Краснодарский край. Поздравляю коллег с этими результатами», - сказал глава государства.

Губернатор Владимирской области отметил, что рост инвестиций в основной капитал региона составил 102%. Главным торговым партнером для Владимирской области в 2025 году стала КНР – на нее пришлось около 20% всего внешнего оборота региона. Владимирщина поставляет в Китай фанеру, пластмассы, сладости и мучные изделия. А закупает – оборудование, электронику, какао. Яркий пример совместной работы – завод «Рустехнологии Муром», который развивает металлопрокат. В марте делегация области ездила в Китай договариваться о новых проектах, в том числе по развитию стекольной промышленности и возрождению «Владимирского трактора».

Путин объявил о старте нового инвестиционного цикла. По словам губернатор Владимирской области, участие региона в ПМЭФ,поможет начать его успешно.

Ранее мы сообщали. что Владимирская область на ПМЭФ заключила соглашения с "Газпром Нефть" и "М-Групп".

А еще Александр Авдеев представил программу подготовки кадров на ПМЭФ.

Кстати, Владимирская область заключила на ПМЭФ соглашений на почти 26 млрд рублей.