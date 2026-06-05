Александр Авдеев представил программу подготовки кадров на ПМЭФ

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Губернатор Александр Авдеев на ПМЭФ принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры».

Он рассказал, что во всех школах области проходят профориентация, создаются профильные классы — инженерные, медицинские, агротехнологические.

Работодатели могут заранее формировать заказ на специалистов, а студенты получают гарантию трудоустройства. В системе среднего профобразования 2025/2026 учебном году было заключено более 660 целевых договоров.

Кроме того, регион развивает дуальное обучение, где теория сочетается с практикой на производстве. Уже 60% колледжей работают по этой модели, готовя сварщиков, машиностроителей и операторов оборудования.Созданы кластеры в Муроме и Коврове и Гусь-Хрустальном, будет создан в Киржаче.

Во Владимирской области на одну вакансию приходится не менее семи человек. Экономика требует профессионалов, и на первом месте – рабочие специальности.

- Мы продолжим эту системную работу, укрепляя основу для благополучия жителей Владимирской области, - подчеркнул Александр Авдеев