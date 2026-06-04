Владимирская область заключила на ПМЭФ соглашений на почти 26 млрд рублей

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

С 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум, известный также как ПМЭФ. И Владимирская область там тоже присутствует. Более того, губернатор Александр Авдеев уже вовсю заключает соглашения. За первые дня чиновники сумели привлечь в регион инвестиций почти на 26 миллиардов.

Хоккей с Ротенбергом

Первый день можно было назвать раскачкой перед основными событиями. Но даже там Владимирская область сумела подписать парочку весьма важных соглашений. В числе первых подписанных документов оказались соглашение о сотрудничестве в сфере гостеприимства и туризма с акционерным обществом «Космос Отель Групп» и соглашение с предпринимателем Романом Ротенбергом.

В первом случае планируется, что потенциальный инвестор построит объекты гостиничного бизнеса во Владимире и Петушинском муниципальном округе.

- У нас в регионе есть потребность в развитии номерного фонда, ведь ежегодный прирост турпотока составляет не менее 5 процентов. Очень хочется разнообразить предложения, чтобы гости могли останавливаться на более долгий срок и в комфортных условиях. А «Космос Отель Групп» строит качественные гостиницы по современным стандартам, – прокомментировала соглашение министр предпринимательства и туризма Юлия Бояркина.

Что касается второго соглашения, то оно в перспективе позволит владимирским детям, занимающимся хоккеем получить более легкий путь в профессиональный спорт. Все-таки Роман Ротенберг известен как крупный спортивный функционер и основатель хоккейной детско-юношеской академии «Красная Машина Юниор». Документ нацелен на развитие и популяризацию хоккея во Владимирской области. Планируется создать школу «Красная Машина Юниор» на базе спортивных школ во Владимире, Покрове и Суздале.

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

- В академии «Красная машина» у нас участвуют тысячи детей, у которых бесплатная экипировка, бесплатный лёд и проживание – это уникальная инновационная школа. В планах также – реализация во Владимирской области проекта «Красная машина Двор». Это создание площадок, на которых смогут заниматься хоккеем и другими видами спорта абсолютно все жители, – рассказал Роман Ротенберг.

Логистический порт

4 июня соглашений подписано было еще больше. В частности, губернатор Александр Авдеев и генеральный директор ООО «Адмирал-СВ» Юрий Саулиди заключили соглашение об условиях создания мультимодального терминально-логистического комплекса, примыкающего к железнодорожной станции Ундол Горьковской железной дороги. Этот документ стал логичным продолжением планов по возведению так называемого «Логистического порта».

- Три года мы занимаемся реализацией масштабного проекта в Собинском районе, близ Ворши. Учитывая уникальное положение этого участка между железной дорогой и трассой М-7 и вблизи новой развязки М-12, к этой территории Москва приближается стремительными темпами. Мы уже вложили в площадку около 500 миллионов рублей – сделали дороги, реализовали все техусловия. Теперь нужно приступать к следующему этапу. Логистический порт – не просто земля и склады, где работают грузчики. Это абсолютно высокотехнологичная история, где размещается больше товаров, нет транспортных простоев и потерь, а процессами управляет техник», – подчеркнул Юрий Саулиди.

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Чтобы понимать масштаб, надо сказать, что в рамках инвестпроекта в Собинском округе до 2032 года планируется построить терминал с грузооборотом до 450 тысяч 20-футовых контейнеров в год.

Время технопарков

С заместителем генерального директора АО «Ставровский завод автотракторного оборудования» Александром Ионовым Александр Авдеев подписал соглашение о строительстве производственно-складского комплекса в посёлке Ставрово Собинского округа. Инвестор намерен в срок до 2032 года построить производственно-складской комплекс общей площадью 147 тысяч квадратных метров. Объём инвестиций в проект ожидается на уровне 13,2 млрд рублей. Планируется создать 20 новых рабочих мест.

С генеральным директором ООО «Ай-пласт» Игорем Удотовым подписано соглашение о создании в округе Муром производственного и логистического узла по выпуску изделий из полимерных материалов площадью 40 тысяч квадратов. Инвестор планирует реализовать проект до 2028 года. Современный комплекс будет ориентирован на выпуск импортозамещающей продукции промышленного назначения, востребованной в логистике, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, автомобильной промышленности, складской инфраструктуре, в сфере многооборотной упаковки. Общий объём инвестиций в проект составит 3,6 млрд рублей, а проектная мощность – 30 тысяч тонн переработанного полимерного сырья в год. Планируется создать 200 новых рабочих мест.

Во Владимире появится промышленный технопарк в сфере станкостроения. Соглашение об этом подписали Александр Авдеев и генеральный директор компании «Станочные приводные механизмы» («СПМ») Сергей Баранов. Основное направление деятельности «СМП» – производство точных механических изделий в отрасли военно-промышленного комплекса, автомобилестроения, станкостроения, железнодорожного машиностроения. Компания уже работает в областном центре на площадке промышленного технопарка «Столетов». Инвестировала в производство более 500 млн рублей, создала 50 рабочих мест, собрала парк уникальных станков с ЧПУ и роботов. Крупный промышленный технопарк общей площадью первой очереди 60 тысяч квадратных метров компания планирует построить до 2028 года. В проект планируется вложить 6 млрд рублей и создать не менее 50 рабочих мест.

И форум еще не закончен. Мы обязательно расскажем об остальных итогах ПМЭФ для Владимирской области в следующем материале.

КСТАТИ

На ПМЭФ Владимирская область не только подписывала соглашения, но и представила собственный стенд, включающий выставочную и деловую зоны. Снаружи стенд демонстрирует историко-культурное наследие Владимирской земли. На экранах, которые опоясывали стенд, транслировались ролики с представлением потенциала региона. Внутри посетителям рассказывали про промышленный потенциал области. В частности, делегация привезла в Питер натурные образцы, в том числе миниатюрные копии больших изделий, производимых у нас.