Владимирская область на ПМЭФ заключила соглашения с "Газпром Нефть" и "М-Групп"

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В Санкт-Петербурге подходит к концу ПМЭФ-2026. И на форуме делегация из Владимирской области продолжает подписывать соглашения. В частности были заключены соглашения с "Газпром нефть" и "М-Групп".

Соглашение о сотрудничестве с ПАО «Газпром нефть» предусматривает совместные проекты в сфере применения современных битумных и смазочных материалов. То есть в идеале, наши предприятия типа ДСУ-3 будут обеспечены высококачественными нефтяными битумами, полимерно-битумными вяжущими, битумными эмульсиями, асфальтобетонными смесями и прочими техническими жидкостями, необходимыми для дорожных работ. Дополнительно компания предоставит предприятиям лёгкой и пищевой промышленности области уникальные на российском рынке белые масла наивысшей степени очистки.

Ещё одно соглашение с Консорциумом «М-Групп» предусматривает сотрудничество в сфере инноваций, производства оборудования и создания платформенных цифровых решений. За этими фразами кроется взаимодействие по линии искусственного интеллекта и информационной безопасности, например, через систему «Безопасный город» (что выстраивается во Владимирской агломерации).