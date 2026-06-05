Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июня 2026 13:26

Во Владимире начинается благоустройство Соловьиного пруда

Сейчас пруд осушили, чтобы очистить его дно
Виктория СУХОВА
фото с сайта администрации Владимира

фото с сайта администрации Владимира

4 июня глава города Владимира Сергей Волков посетил Соловьиный пруд. Сейчас там началась подготовка к благоустройству в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Как пояснил директор фирмы-подрядчика Саян Протасов, уже прошли подготовительные работы и откачка водного слоя из пруда. Далее начнётся чистка дна. Также планируется устройство артезианской скважины глубиной 180 метров. Планируется, что будет максимально сохранена водная экосистема.

После благоустройства на Соловьином пруду появится фонтан, домик для уток, лавочки, новая детская площадка. Также здесь высадят деревья и кустарники.

Завершение работ планируется в августе этого года.