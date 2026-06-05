Во Владимире начинается благоустройство Соловьиного пруда

фото с сайта администрации Владимира

4 июня глава города Владимира Сергей Волков посетил Соловьиный пруд. Сейчас там началась подготовка к благоустройству в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Как пояснил директор фирмы-подрядчика Саян Протасов, уже прошли подготовительные работы и откачка водного слоя из пруда. Далее начнётся чистка дна. Также планируется устройство артезианской скважины глубиной 180 метров. Планируется, что будет максимально сохранена водная экосистема.

После благоустройства на Соловьином пруду появится фонтан, домик для уток, лавочки, новая детская площадка. Также здесь высадят деревья и кустарники.

Завершение работ планируется в августе этого года.