Во Владимире озеленили разворотное кольцо на площади адмирала Лазарева

Кадр из видео с официальной страницу МКУ "Зеленый город" в ВК.

Во Владимире продолжаются работы по озеленению города. Как сообщили в МКУ "Зеленый город", специалисты учреждения реализовали еще один комплексный проект - на разворотном кольце на площади Адмирала Лазарева.

Весь проект сосредоточен вокруг великого уроженца Владимира Михаила Лазарева, прославившегося тем, что совершил вместе с командой кругосветное путешествие и путешествие в Антарктику. Именно поэтому во Владимире центром композиции на площади станет арт-объект "Якорь".

- Также здесь будут посажены, деревья, кустарники и однолетние растения. А именно клены, декоративные яблони, гортензии, кизильник. Выбор растений был выбран с учетом того, что здесь весьма загазованное место из-за большого количества автомобилей, - добавила Тамара Кодякова, главный специалист ландшафтного дизайна МКУ "Зеленый Город".