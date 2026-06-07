Владимирский школьник вошел в сборную России по космической инженерии. Фото предоставлено Министерством образования Владимирской области

Ученик 11 класса владимирского Образовательного центра № 2 Максим Подгорный будет защищать честь страны на международной олимпиаде по космической инженерии. Об этом сообщает министерство образования Владимирской области.

Соревнования Global Future Space Scholars Meet (GFSSM) пройдут в Пекине с 13 по 17 августа 2026 года. Всего в российской команде 11 школьников. И Максим - единственный из Владимирской области.

Вместе с российскими подростками будут соревноваться ребята из Китая, США, Британии, Австралии и других стран. Тема олимпиады – «Demeter 2095: космическая станция для добычи полезных ископаемых». Участникам предстоит проектировать станции, программировать роботов, работать с беспилотниками и машинным обучением, а также действовать в команде.

Сам Максим признается: путь в сборную оказался непростым. До этого он в основном занимался аэротехнологиями и дронами. Из космических соревнований у него были лишь запуск собственного спутника в стратосферу и участие во всероссийском конкурсе «Спутник». На GFSSM он решил зарегистрироваться «просто так». Но неожиданно прошел первый отбор. На втором этапе нужно было решить задачу и защитить решение на английском. Максим выбрал тему логистики и технического оснащения станции. А затем они с напарником объединили свои проекты в один и снова защищались онлайн. В итоге их обоих взяли в основную сборную.

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