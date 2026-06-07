Александровский бизнесмен с братом получил срок за найм незаконных мигрантов. Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области

Александровский бизнесмен с братом получил срок за найм незаконных мигрантов. Об этом сообщает Владимирский областной суд.

Как рассказали в пресс-службе суда, один из мужчин – генеральный директор предприятия по переработке полимерных отходов – предложил своему брату нанимать иностранных граждан без трудовых договоров и рабочих виз. Тот согласился.

С 2023 года по апрель 2025 года осужденные приспособили часть заводских помещений под жилье: оборудовали спальные места, установили бытовую технику. Затем они нашли девятерых выходцев из Латинской Америки, поселили их там, обеспечили питанием и оплачиваемой работой. При этом братья не уведомили полицию о прибытии иностранцев, хотя знали, что у тех нет регистрации в России, миграционного учета и разрешения на работу и проживание.

В апреле 2025 года их незаконная деятельность была обнаружена и пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Александровский городской суд 23 декабря 2025 года признал обоих братьев виновными по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Бизнесмен был приговорен к 5 годам 3 месяцам лишения свободы, его брат-пособник – к 5 годам. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Защита осужденных не согласилась с приговором и обжаловала его в апелляционном порядке, прося смягчить наказание. Однако Владимирский областной суд изучил дело, признал выводы районного суда верными, а назначенное наказание – справедливым. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.

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