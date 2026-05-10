Огненная картина зажглась на Театральной площади Владимира. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Акция, посвященная Дню Победы, прошла вечером субботы, 9 мая. Собравшиеся на Театральной площади участники акции зажгли сотни свечей в память о тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Горящие свечи составили так, что получилась огромная картина - пятиконечная звезда с серпом и молотом в центре - красивый и очень сильный символ общей памяти, гордости и благодарности нашим героическим предкам.

- Каждый огонек свечи – это не просто пламя, это частичка наших сердец, которая говорит: «Мы помним! Мы гордимся!», - рассказали в пресс-службе администрации города и поблагодарили всех волонтеров, присоединившихся к акции.

Организаторами акции стали Ресурсный центр добровольчества Владимирской области и местное отделение организации «Волонтеры Победы» при поддержке министерства молодежной политики региона.

