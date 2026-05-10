Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2026 14:35

Огненная картина зажглась на Театральной площади Владимира

Акция, посвященная Дню Победы, прошла во Владимире
Арина СТЕБЛОВА
Огненная картина зажглась на Театральной площади Владимира.

Огненная картина зажглась на Театральной площади Владимира.

Фото: Администрация города Владимира.

Огненная картина зажглась на Театральной площади Владимира. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Акция, посвященная Дню Победы, прошла вечером субботы, 9 мая. Собравшиеся на Театральной площади участники акции зажгли сотни свечей в память о тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Горящие свечи составили так, что получилась огромная картина - пятиконечная звезда с серпом и молотом в центре - красивый и очень сильный символ общей памяти, гордости и благодарности нашим героическим предкам.

- Каждый огонек свечи – это не просто пламя, это частичка наших сердец, которая говорит: «Мы помним! Мы гордимся!», - рассказали в пресс-службе администрации города и поблагодарили всех волонтеров, присоединившихся к акции.

Организаторами акции стали Ресурсный центр добровольчества Владимирской области и местное отделение организации «Волонтеры Победы» при поддержке министерства молодежной политики региона.

Ранее мы сообщали, что доска памяти погибшим учителю и ученику появилась в СШОР Владимира.

Также в реестр укрытий на случай атаки БПЛА во Владимире включили 361 объект.

А еще, что во Владимире официально открылся мотосезон.