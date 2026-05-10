В реестр укрытий на случай атаки БПЛА во Владимире включили 361 объект. Подробности сообщила пресс-служба администрации города.

Во Владимире продолжают проверять, как выполняется поручение областных властей - готовить защитные помещения подземного пространства (ЗППП). Такие места нужны, чтобы временно укрывать жителей при чрезвычайных ситуациях., например на случай атаки БПЛА.

ЗППП - это подвалы, цокольные этажи и другие подземные помещения которые отвечают требованиям ГОСТ. Они пригодны для безопасного и недолгого пребывания людей.

Недавно сотрудники мэрии и МЧС снова выезжали с проверкой. Они осмотрели подвальные и заглубленные помещения, где можно кратковременно укрыться при угрозе, в том числе при атаке беспилотников.

В специальный список внесен 361 объект - это многоквартирные дома. Сейчас работа по увеличению числа укрытий активизирована: подключают административные здания, частный сектор и даже помещения, которые находятся в частной собственности.

В администрации Владимира также напомнили, что делать жителям при атаке БПЛА:

- Не паниковать.

- Заранее узнать, где находится ближайшее укрытие. Информацию можно получить по телефону Единой диспетчерской службы 112 или на официальном сайте администрации города.

- Взять с собой воду, еду, нужные лекарства и документы.

- Спуститься в укрытие и слушать звуковые сигналы, а также следить за объявлениями.

