Во Владимире официально открылся мотосезон. Подробности сообщили в пресс-службе администрации города.

Открытие мотосезона ознаменовал традиционный мотопробег, состоявшийся в воскресенье, 10 мая. Мероприятие приурочили не только к официальному старту нового мотосезона но и к 81-й годовщине Великой Победы.

Байкеры выстроились в колонну и проехали по центральным улицам города. Самым трогательным моментом стало возложение цветов у Мемориала Победы. Мотоциклисты почтили память тех, кто 81 год назад отстоял мирное небо над головой. После этого участники отправились в Гусь-Хрустальный - именно там состоится сам праздник открытия мотосезона.

К колонне присоединился временно исполняющий полномочия главы города Владимира Сергей Волков. Он лично пообщался с байкерами и поблагодарил их за то, что они берегут память о героях и передают ее дальше.

