Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2026 13:32

Во Владимире официально открылся мотосезонвидео

Мотопробег Победы объединил десятки байкеров
Арина СТЕБЛОВА
Во Владимире официально открылся мотосезон.

Во Владимире официально открылся мотосезон.

Фото: Администрация города Владимира.

Во Владимире официально открылся мотосезон. Подробности сообщили в пресс-службе администрации города.

Открытие мотосезона ознаменовал традиционный мотопробег, состоявшийся в воскресенье, 10 мая. Мероприятие приурочили не только к официальному старту нового мотосезона но и к 81-й годовщине Великой Победы.

Во Владимире официально стартовал мотосезон

Байкеры выстроились в колонну и проехали по центральным улицам города. Самым трогательным моментом стало возложение цветов у Мемориала Победы. Мотоциклисты почтили память тех, кто 81 год назад отстоял мирное небо над головой. После этого участники отправились в Гусь-Хрустальный - именно там состоится сам праздник открытия мотосезона.

К колонне присоединился временно исполняющий полномочия главы города Владимира Сергей Волков. Он лично пообщался с байкерами и поблагодарил их за то, что они берегут память о героях и передают ее дальше.

Ранее мы сообщали, что в реестр укрытий на случай атаки БПЛА во Владимире включили 361 объект.

А еще ведьмин котелок обнаружили во Владимирской области.

Кроме того, более 300 объектов благоустроено во Владимирской области по решению жителей.