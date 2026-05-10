Доска памяти погибшим учителю и ученику появилась в СШОР Владимира. Подробности сообщили в пресс-службе администрации города.

Учитель и ученик - теперь они навсегда останутся в памяти родной спортивной школы олимпийского резерва N4, где торжественно открыли мемориальную доску в честь двух героев, чьи жизни связали спорт и защита Родины в зоне спецоперации на Украине.

Евгений Анатольевич Герцен - тренер, который больше 30 лет отдал преподаванию. За это время воспитал десятки кандидатов в мастера спорта и мастеров, а также сотни победителей соревнований. В октябре 2022 года он по мобилизации поменял спортивный костюм на военную форму. Даже после тяжелого ранения в 2024 году и долгой реабилитации Евгений Анатольевич не смог остаться в стороне - он вернулся на передовую. Тренер погиб 11 июня 2025 года. Его наградили орденом Мужества (посмертно).

Максим Романович Пушкарев - талантливый легкоатлет, кандидат в мастера спорта. Его путь в большой спорт начинался как раз под руководством Евгения Анатольевича. Вместе они добивались побед, защищали честь области на всероссийских соревнованиях. Максим геройски погиб 13 января 2023 года в боях за город Артемовск. Его тоже наградили орденом Мужества (посмертно).

- Они были связаны спортом, общими победами и одной целью. Теперь они навсегда вписаны в историю школы и нашего города,- прокомментировали в пресс-службе администрации Владимира.

