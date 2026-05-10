Ведьмин котелок обнаружили во Владимирской области. Фото: Госохотинспекция Владимирской области

Ведьмин котелок обнаружили во Владимирской области. Об этом сообщает Госохотинспекция региона. Речь идет о редком грибе, включенном в Красную книгу России, под научным названием саркосома шаровидная.

Необычный гриб, у которого помимо «ведьминого котелка» есть еще народное название «молодильное яблочко», был найден государственным охотинспектором во время проверки лесов на территории Гусь-Хрустального муниципального округа.

С виду гриб похож на мешочек размером 6-8 сантиметров. Внутри у него желеобразная жидкость, которую иногда называют «земляным маслом». Именно из-за своей формы, напоминающей котелок с зельем, он и получил свое необычное прозвище.

Растет этот гриб в еловых и смешанных лесах. Говорят, что его желеобразное содержимое используют для омоложения кожи - отсюда и название «молодильное яблочко». Но важно помнить: сам гриб считается несъедобным.

Находка такого редкого вида - это не просто любопытный случай.

«Это важный показатель состояния экосистемы нашего края», - отметили в Госохотинспекции Владимирской области.

В ведомстве также обратились ко всем любителям природы с просьбой бережно относиться к лесным богатствам и не трогать редкие растения и грибы.

