Ведьмин котелок обнаружили во Владимирской области. Об этом сообщает Госохотинспекция региона. Речь идет о редком грибе, включенном в Красную книгу России, под научным названием саркосома шаровидная.
Необычный гриб, у которого помимо «ведьминого котелка» есть еще народное название «молодильное яблочко», был найден государственным охотинспектором во время проверки лесов на территории Гусь-Хрустального муниципального округа.
С виду гриб похож на мешочек размером 6-8 сантиметров. Внутри у него желеобразная жидкость, которую иногда называют «земляным маслом». Именно из-за своей формы, напоминающей котелок с зельем, он и получил свое необычное прозвище.
Растет этот гриб в еловых и смешанных лесах. Говорят, что его желеобразное содержимое используют для омоложения кожи - отсюда и название «молодильное яблочко». Но важно помнить: сам гриб считается несъедобным.
Находка такого редкого вида - это не просто любопытный случай.
«Это важный показатель состояния экосистемы нашего края», - отметили в Госохотинспекции Владимирской области.
В ведомстве также обратились ко всем любителям природы с просьбой бережно относиться к лесным богатствам и не трогать редкие растения и грибы.
