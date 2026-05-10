Во Владимирской области для детей подготовили почти 400 мест летнего отдыха. Об этом сообщает правительство региона.

По данным Министерства образования Владимирской области, в специальном реестре числится 394 организации, где дети могут отдохнуть и поправить здоровье. Среди них - 30 больших загородных лагерей, 351 лагерь при школах (с дневным пребыванием), 4 палаточных лагеря и 9 лагерей для труда и отдыха.

Проверив готовность к лету 2026 года, власти региона планируют отправить на оздоровление не менее 90 тысяч ребят Владимирщины.

Кроме того, этим летом юных жителей области ждут санатории на Черноморском побережье Краснодарского края, а также детские здравницы Ивановской и Ярославской областей.

В летний сезон детей будут оздоравливать в санатории «Янтарь» в Анапе. Запланировано 4 заезда. На данный момент уже заключены государственные контракты на покупку 900 путевок. Принимающая сторона подтвердила, что никаких угроз для работы круглогодичных и сезонных лагерей нет - все учреждения спокойно готовятся к приему ребят.

Также в рамках оздоровительной программы 2026 года детей регулярно отправляют в санатории Ивановской области - «Плес», «Березовая роща», «Зеленый городок» и «Мы и дети». В этом году там отдохнут больше 3900 человек. Еще 200 детей поедут в лагерь «Высоковский бор» в Ярославской области.

