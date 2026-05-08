В Александровском районе обновляют участок «бетонки» в рамках нацпроекта

Фото ДСУ-3.

Правительство Владимирской области сообщает, что в Александровском районе обновляется участок «бетонки» на пути в село Таратино. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Сейчас на участке длиной более 3,8 км ДСУ-3 укладывает выравнивающий слой асфальта, после чего дорожники приступят к устройству верхнего слоя, укреплению обочин, установке новых дорожных знаков, обновлению остановок и очистке от мусора откосов дороги. Ремонт планируется завершить в августе.

В Правительстве уточнили причины, по которым ремонт данного участка ведется в рамках нацпроекта. Дело в том, что эта дорога не только соединяет населённые пункты, но и ведёт к памятнику Великой Отечественной войны. Обновлённая трасса сделает поездки к мемориалу удобнее и безопаснее для всех, кто хочет отдать дань памяти героям.