НовостиОбщество10 мая 2026 6:54

Пенсионеры могут сэкономить на поездках на электричках Владимирской области

Для пенсионеров на пригородных поездах Владимирской области действует скидка
Арина СТЕБЛОВА

Пенсионеры могут сэкономить на поездках на электричках Владимирской области. Об этом напоминает ГТРК «Владимир».

Во Владимирской области с начала мая начала действовать региональная льгота, которая позволяет людям пенсионного возраста существенно экономить на поездках в пригородных электричках.

Для мужчин старше 60 лет и женщин от 55 лет предусмотрена скидка в 40% от обычной стоимости билета. При этом не имеет значения, где зарегистрирован пассажир - льгота доступна как местным жителям, так и гостям региона, достигшим пенсионного возраста.

Воспользоваться льготным проездом пенсионеры могут до 30 сентября включительно. Но только по субботам, воскресеньям и в нерабочие праздничные дни.

Чтобы получить льготный билет пассажиру достаточно предъявить кассиру только паспорт.