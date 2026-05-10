Пенсионеры могут сэкономить на поездках на электричках Владимирской области. Об этом напоминает ГТРК «Владимир».

Во Владимирской области с начала мая начала действовать региональная льгота, которая позволяет людям пенсионного возраста существенно экономить на поездках в пригородных электричках.

Для мужчин старше 60 лет и женщин от 55 лет предусмотрена скидка в 40% от обычной стоимости билета. При этом не имеет значения, где зарегистрирован пассажир - льгота доступна как местным жителям, так и гостям региона, достигшим пенсионного возраста.

Воспользоваться льготным проездом пенсионеры могут до 30 сентября включительно. Но только по субботам, воскресеньям и в нерабочие праздничные дни.

Чтобы получить льготный билет пассажиру достаточно предъявить кассиру только паспорт.