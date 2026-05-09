Муромская прокуратура требует закрыть сайты, торгующие "умными" счетчиками

Муромская городская прокуратура добивается блокировки сайтов по продаже «умных счетчиков». Все их выявили во время мониторинга интернет-пространства.

В общей сложности в надзорном органе выявили шесть интернет-сайтов, содержащих информацию о продаже так называемых «модернизированных» электрических и газовых счетчиков. Проще говоря, это счетчики с встроенными в них магнитами, предназначенными для остановки узла учета. Также там продавали приборы с пультом управления с возможностью контроля над процессом потребления коммунальных ресурсов (отключения его работы, переключения в режим пониженного учета и так далее).

Прокуратура направила в суд иски с требованием признать эти сайты запрещенными и в дальнейшем заблокировать их. Сейчас суд изучает информацию, чтобы принять потом решение.