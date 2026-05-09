В Параде Победы во Владимире приняли участие 8100 человек

Администрация города Владимира опубликовала цифры по количеству человек, которые приняли участие в Параде Победы или посетили площадь во время его проведения. Оказалось, что всего торжественное мероприятие посетили 8100 человек.

Напомним, что 9 мая во Владимире на Площади Победы прошёл торжественный Парад Победы и возложение цветов к Вечному огню. Мероприятие посетили губернатор Владимирской области Александр Авдеев, сенатор от Владимирской области в Совете Федерации Андрей Шохин, председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова, временно исполняющий полномочия главы города Владимира Сергей Волков и многие другие.

Сам же Парад в этом году обошелся без военной техники по соображениям безопасности. В пешем Параде приняли участие офицеры 27-й ракетной армии, личный состав Центра подготовки специалистов расчетов радиотехнических войск академии воздушно-космической обороны имени Г.К. Жукова, личный состав региональных УМВД, УФСИН, курсанты ВЮИ ФСИН и оркестр Владимирского гарнизона.