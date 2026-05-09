Во Владимире празднование Дня Победы прошло без военной техники

Впервые за несколько лет на 9 мая во Владимире вышло солнце, которое придало празднику особенно добрую атмосферу. С самого утра к Вечному огню стягивались сотни жителей города, а также почетные гости.

Главный праздник

На площадь Победы прибыли руководители всех силовых структур Владимирской области, главы общественных объединений, ветераны боевых действий разных лет, руководство региона и города. Несмотря на то, что праздник в целях безопасности проводился в сокращенном формате, у всех было торжественное и приподнятое настроение.

- Сейчас побудем на параде, а потом ко мне придут мои школьные друзья. Настроение праздничное, это самый лучший праздник из всех праздников, - поделился майор авиации в отставке, участник войны в Афганистане Леонид Баринов.

А прибывший на площадь Победы губернатор Владимирской области Александр Авдеев лично поприветствовал собравшихся ветеранов, пожав им руки.

Губернатор Александр Авдеев лично поздравил Игоря Семеновича Махтина с праздником.

В начале торжественного митинга была зачитана поздравительная телеграмма к владимирцам от Президента России Владимира Путина. Глава государства отметил силу и стойкость духа наших дедов и прадедов, которые сокрушили нацизм и сберегли Отечество, а также пожелал жителям Владимирской области успехов и всего наилучшего. Затем на трибуну поднялся Александр Авдеев.

- Дорогие земляки, уважаемые ветераны, друзья! Сегодня мы собрались у Вечного огня, чтобы поклониться нашим героям. Они спасли Отечество в 1940-е и научили нас любить и защищать свою Родину. Владимирская земля в ту жестокую войну стала настоящим фронтом в тылу. Здесь было создано и обучено большое количество дивизии, бригад и полков, а в 1941 году тысячи владимирцев записались в отряды народного ополчения, - отметил глава региона.

Александр Авдеев напомнил, что именно курсанты Владимирского пехотного училища одними из первых встали на защиту Москвы, а 21-я танковая бригада совершила знаменитый рейд на город Калинин.

- Наши деды и прадеды насмерть бились за Сталинград, форсировали Днепр, освобождали Европу, штурмовали нацистов в Берлине, - добавил Александр Авдеев.

Почетные гости - ветераны.

Затем он обратился с теплыми словами в адрес главного гостя торжества, единственного пришедшего к Вечному огню участника Великой Отечественной войны Игоря Семеновича Махтина, и от всей души поздравил его с праздником.

«Никто не должен быть забыт»

После речи губернатора состоялся торжественный парад, который в этот раз был пешим. Торжественное прохождение маршем личного состава Владимирского гарнизона возглавил начальник гарнизона, командующий 27-й гвардейской ракетной Витебской краснознаменной армией гвардии генерал-лейтенант Олег Глазунов.

Перед собравшимися владимирцами торжественно прошли семь парадных коробок. Главный символ Победы — красный штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, который в 1945 году водрузили над Рейхстагом, несли курсанты ВЮИ ФСИН, знаменную группу возглавил капитан Евгений Борисов.

Затем через площадь Победы прошагали офицеры 27-й ракетной армии, личный состав Центра подготовки специалистов расчетов радиотехнических войск академии воздушно-космической обороны имени Г.К. Жукова, личный состав региональных УМВД, УФСИН, курсанты ВЮИ ФСИН и оркестр Владимирского гарнизона. А вот военной техники в этот раз не было по соображениям безопасности.

Возложение цветов.

Завершилось мероприятие церемонией возложения цветов к Вечному огню.

- Я всех поздравляю с очередным Днем Победы. Сегодня это так дорого для каждого, нужно помянуть всех, кто остался на поле боя. Пусть у всех все будет благополучно, и никто не должен быть забыт. Мы все должны отдавать дань тем, кто отдал жизнь за свою Родину, - отметил полковник в отставке, участник освобождения Севастополя Игорь Семенович Махтин.

Кстати, на днях Игорю Семеновичу исполнилось 100 лет. Несмотря на почтенный возраст, участник Великой Отечественной войны держался весело и дарил собравшимся улыбки и приветствия.

Игорь Семенович Махтин.

- Настроение у меня бодрое, и такое ответственное. Дай Бог, чтобы все было благополучно, - улыбнулся напоследок ветеран.