Во Владимирской области 90 тысяч детей отдохнут в летних лагерях

. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Правительство Владимирской области, в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории региона числятся 394 организации, включая 30 обычных загородных лагерей, 351 лагерь с дневным пребыванием, четырех палаточных лагерей и девять лагерей труда и отдыха.

При этом планируется, что в течение теплого сезона текущего года в них отдохнуть не менее 90 тысяч ребят.

Кроме того, владимирские дети грядущим летом поедут отдыхать в санатории Краснодарского края на Черное море, а также в санатории Ивановской и Ярославской областей.

Так, четыре заезда ожидаются в санаторий «Янтарь» в Анапе, госконтракты заключены на покупку 900 путевок. Кроме того, 200 детей поедут в «Высоковский бор» в Ярославский области, а также 3900 ребят отправятся в санатории «Плес», «Березовая роща», «Зеленый городок» и «Мы дети» Ивановской области.