Более 300 объектов благоустроено во Владимирской области по решению жителей

Жители Владимирской области выбирают, какие дворы и парки приведут в порядок в 2027 году. Фото: Правительство Владимирской области.

Более 300 объектов благоустроено во Владимиркой области по решению жителей. Об этом сообщает правительство региона.

Например, в областном центре продолжают делать красивее бульвар художника Иванова. В планах на этот год - посадить там больше зелени и поставить удобные скамейки с урнами.

В Правительстве Владимирской области подчеркнули, что в настоящее время продолжается голосование за те места отдыха, которые нужно обновить в 2027 году. Голосование проводится в рамках всероссийской программы - «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Общероссийское голосование заканчивается 12 июня. Участвовать могут все, кому уже исполнилось 14 лет. Принять участие просто: нужно зайти на платформу zagorodsreda.gosuslugi.ru и выбрать свой город или район, а в нем уже отметить предпочитаемый объект. Еще можно обратиться к волонтерам - они тоже помогут отдать голос.

Те объекты, которые наберут больше всех голосов, начнут ремонтировать уже в следующем году. Всего на выбор предлагается 47 общественных пространств. Вот где и сколько:

- Владимир - 14 объектов;

- Гусь-Хрустальный - 4 объекта;

- округ Муром - 6 объектов;

- Городской округ Покров - 3 объекта;

- ЗАТО город Радужный - 4 объекта;

- Александровский муниципальный округ - 3 объекта;

- Вязники - 2 объекта;

- Камешковский муниципальный округ - 2 объекта;

- Киржачский муниципальный округ - 2 объекта;

- Селивановский муниципальный округ - 2 объекта;

- Суздаль - 3 объекта;

- Юрьев-Польский муниципальный округ - 3 объекта.

А в семи других районах и городах будут выбирать не место, а то, как оно будет выглядеть - то есть дизайн-проекты для уже выбранных территорий. Вот эти муниципальные образования:

- город Ковров;

- Гороховецкий муниципальный округ;

- Гусь-Хрустальный муниципальный округ;

- Кольчугинский муниципальный округ;

- Меленковский муниципальный округ;

- Собинский муниципальный округ (поселок Лакинск и поселок Ставрово;

- Судогодский муниципальный округ.

