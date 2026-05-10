Более 300 объектов благоустроено во Владимирской области по решению жителей

Фото: Правительство Владимирской области.
Более 300 объектов благоустроено во Владимиркой области по решению жителей. Об этом сообщает правительство региона.
Например, в областном центре продолжают делать красивее бульвар художника Иванова. В планах на этот год - посадить там больше зелени и поставить удобные скамейки с урнами.
В Правительстве Владимирской области подчеркнули, что в настоящее время продолжается голосование за те места отдыха, которые нужно обновить в 2027 году. Голосование проводится в рамках всероссийской программы - «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Общероссийское голосование заканчивается 12 июня. Участвовать могут все, кому уже исполнилось 14 лет. Принять участие просто: нужно зайти на платформу zagorodsreda.gosuslugi.ru и выбрать свой город или район, а в нем уже отметить предпочитаемый объект. Еще можно обратиться к волонтерам - они тоже помогут отдать голос.
Те объекты, которые наберут больше всех голосов, начнут ремонтировать уже в следующем году. Всего на выбор предлагается 47 общественных пространств. Вот где и сколько:
- Владимир - 14 объектов;
- Гусь-Хрустальный - 4 объекта;
- округ Муром - 6 объектов;
- Городской округ Покров - 3 объекта;
- ЗАТО город Радужный - 4 объекта;
- Александровский муниципальный округ - 3 объекта;
- Вязники - 2 объекта;
- Камешковский муниципальный округ - 2 объекта;
- Киржачский муниципальный округ - 2 объекта;
- Селивановский муниципальный округ - 2 объекта;
- Суздаль - 3 объекта;
- Юрьев-Польский муниципальный округ - 3 объекта.
А в семи других районах и городах будут выбирать не место, а то, как оно будет выглядеть - то есть дизайн-проекты для уже выбранных территорий. Вот эти муниципальные образования:
- город Ковров;
- Гороховецкий муниципальный округ;
- Гусь-Хрустальный муниципальный округ;
- Кольчугинский муниципальный округ;
- Меленковский муниципальный округ;
- Собинский муниципальный округ (поселок Лакинск и поселок Ставрово;
- Судогодский муниципальный округ.
