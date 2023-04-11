Мать умершего ребенка в ОДКБ требует отставки министра здравоохранения

Фото Законодательного Собрания Владимирской области

Мать умершего в ОДКБ ребенка Лидия Малыгина создала петицию, в которой она просит отставки министра здравоохранения Владимирской области Артема Осипова.

Женщина пишет о том, что "хирургическая помощь детям в неотложной и экстренной помощи оказывается только в Областной детской клинической больнице. При этом в отделении хирургии дежурят всего 2 детских хирурга, и если они заняты в операции (как основной и ассистирующий), то дети вынуждены ждать помощи в коридоре больницы по 2-3 часа. В приемном покое в штате детского хирурга нет. Анализы в приемном отделении не берутся, УЗИ не делается".

Лидия Малыгина утверждает, что из-за неоказания должной помощи умер ее пятилетний сын. Сейчас расследование проводит Следственный комитет России. В многочисленных комментариях в социальных сетях другие родители также пишут про иные случаи неоказания и некачественного оказания надлежащей помощи детям. Министр здравоохранения Владимирской области на это не реагирует.

- Очевидно, что Осипов А.А., не соответствует занимаемой должности и не может быть государственным служащим и возглавлять орган управления здравоохранением во Владимирской области. От занимаемой должности Осипова А.А. необходимо освободить, - пишет в петиции Лидии.

На сегодняшнее утро петицию подписали больше 600 человек.