Дело о смерти 5-летнего ребенка, у которого не нашли почек при вскрытии, окончательно передали московским следователям

Лидия Малыгина выглядит очень уставшей, но продолжает верить в справедливость. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

История о смерти пятилетнего мальчика в Областной детской клинической больнице Владимира, у которого при повторной эксгумации не нашли ряд органов, в том числе почек, вышла на федеральный уровень. После того, как Лидия Малыгина и ее родственница Екатерина добились приема в Центральном аппарате СК России, глава Следкома по Владимирской области Артем Кулаков пригласил женщину к себе.

Встреча за круглым столом

Встреча продолжалась чуть более часа. После беседы Лидия Малыгина поделилась последними новостями.

- Артем Кулаков нас выслушал и заверил, что все наши доводы принял к сведению. Кроме него на встрече присутствовали другие руководители ведомства, все происходило за круглым столом, - рассказала Лидия.

По словам женщины, уголовное дело передают в столицу, о чем сама она узнала уже после отъезда во Владимир. Эту информацию СК России опубликовал на своем официальном сайте в тот же день. Но местные следователи сейчас тоже проводят важную работу в рамках дела. Какие именно действия будут проводить, мы не пишем в интересах следствия, однако они могут пролить свет на многие вопросы в этой истории. Дело касается даже не почек, которые не нашли при повторном вскрытии ребенка, а в целом об оказании помощи мальчику при поступлении в детскую больницу.

- Артем Кулаков сразу же раздал несколько поручений своим сотрудникам о том, что нужно сделать. Как мы поняли, этим занялись немедленно, - уточнила Лидия Малыгина. - В целом мы довольны тем, что сейчас происходит.

В СУ СК России по Владимирской области от комментариев по этому поводу воздержались, сославшись на то, что дело передано в столицу.

Заподозренные

По словам Лидии и Екатерины Малыгиных, уголовное дело «уезжает» в Москву без подозреваемых. Оно было возбуждено по факту, и сейчас в нем имеются лишь двое заподозренных, и оба работают в Юрьев-Польской районной больнице.

Екатерина Малыгина во всем помогает Лидии. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Это педиатр и хирург. Педиатра обвинили в том, что она не назначила ребенку анализы, а хирург якобы должен был сообщить в ОДКБ, что к ним везут такого пациента. Но на самом деле у нашего хирурга просто нет лицензии, и он не мог проводить ребенку операцию, - вздохнула Лидия.

Тут надо сказать, что в Юрьев-Польском действительно работает очень опытный хирург, кандидат медицинских наук, который традиционно обслуживал и детей и взрослых, и ранее уже спасал жизни несовершеннолетним. Лидия уверяет, что при личной беседе он заверил, что мог бы сделать все сам, мог бы вызвать своего анестезиолога и спасти малыша, но отсутствие разрешения привело бы к серьезному наказанию доктора. Поэтому мальчика и направили в ОДКБ в рамках действующей маршрутизации.

- До коронавируса у нас действовало детское отделение, где детям проводили операции, но в пандемию его закрыли, - добавила Екатерина.

Кроме того, мама мальчика имеет претензии к медицинским документам, в которых стоит разное время смерти ребенка. Вдобавок она до сих пор не знает точно, куда его увезли в областной детской клинической больнице. А значит не знает, какую помощь именно оказывали.

- Он (врач в приемном покое ОДКБ — авт.) сказал медсестре: «Срочно поднимаем ребенка наверх! Срочно!» - но куда конкретно не уточнил — в реанимацию или в операционную, - объяснила Лидия.

Ответ на все эти вопросы теперь предстоит дать московским следователям. Наши источники в правоохранительных органах добавили, что по делу действительно будет проводиться комплексная комиссионная экспертиза в Новосибирске, и именно ей предстоит дать ответ не только о причинах смерти малыша, но и дать оценку действиям врачей.

Кстати, изначально эту экспертизу планировали проводить аж через год (!). Но сейчас, как сказала сама Лидия, Артем Кулаков пообещал ей, что ее сделают уже в ближайшие два-три месяца.

Пока же, по словам Лидии и Екатерины, в дисциплинарном порядке наказали только медработников из Юрьев-Польского — хирурга, педиатров и фельдшера, который отвозил их домой после первого приема в ОДКБ и не сообщил об этом педиатру. Однако невозможно утверждать, что вина в случившемся лежит конкретно на этих медработниках.

Могила мальчика.

В любом случае, только после проведения всех процессуальных действий и экспертиз можно будет говорить о конкретных обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается.

Мы будем следить за развитием этих событий.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Трагедия произошла в середине октября. Тогда пятилетний сынишка жительницы Юрьев-Польского Лидии Малыгиной пожаловался на боли в животе. У ребенка поднялась температура, и его доставили в местную больницу, откуда на «скорой помощи» с подозрением на аппендицит увезли во Владимир в ОДКБ. Однако оттуда мальчика отправили домой с диагнозом «острый живот», но уже на следующий день боли усилились, местные доктора заподозрили перитонит, и повторно повезли ребенка в областную детскую больницу.

Как рассказывает Лидия, в течение двух часов они ожидали в ОДКБ хирурга, и, наконец, их положили в хирургическое отделение.

- Перед этим уже рентген подтвердил «катастрофу» в животе у ребенка, кишечную непроходимость. Однако никто сына не взял оперировать. А через час у меня его забрали в реанимацию, хотя он разговаривал, сам дышал, сам ходил. И затем, согласно документации через 7 минут его поставили на искусственную вентиляцию легких, то есть якобы у него все отказало. А через несколько часов он умер, - вспоминает события тех дней мама малыша.

После того, как дело долгое время не двигалось с мертвой точки, мама настояла на повторной эксгумации тела ребенка. Вот во время нее и было обнаружено, что внутри тела отсутствует ряд органов, в том числе и почки. Именно после этого Лидия окончательно решила добиваться правды в Москве, на приеме у главы Следкома России Александра Бастрыкина.