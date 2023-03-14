За делом ребенка, у которого не нашли почек при эксгумации, будет следить лично Александр Бастрыкин

Мама Лидия Малыгина добилась того, чтобы ее приняли в Следственном комитете России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жуткая и очень запутанная история со смертью пятилетнего мальчика из Юрьев-Польского обрастает новыми деталями. После того, как стало известно об отсутствии почек в теле ребенка после повторного вскрытия, мама малыша Лидия почти двое суток в Москве добивалась аудиенции у Александра Бастрыкина.

Следователи отнеслись с пониманием

В поездку Лидия отправилась 13 марта, сразу после того, как региональный СУ СК России дал опровержение ее словам об отсутствии почек. Мама умершего ребенка заявила, что организует одиночный пикет, если ее не примут, и сдержала слово. Правда, с плакатом стояла сестра супруга Лидии. Сама же женщина снимала пикет на видео. Проходила акция у одного из зданий СК России. При этом к ней несколько раз к ней подходил охранник.

- Вчера мы были там, где принимают жалобы. А сегодня стоим у главного здания, - рассказала Лидия Малыгина «Комсомольской правде» днем 14 марта. – Нам сказали, что нас примет следователь и попросили подождать.

При этом женщина особо отметила, что, несмотря на устроенный пикет, отнеслись к ним более, чем корректно: охранник здания СК России был вежлив и тут же доложил о произошедшем начальству, и даже заступился за них, когда на проверку прибыла полиция.

- Охранник сказал им, что доложил «наверх», и там ответили, что мы ничего не нарушаем. Но полицейские настояли, что должны отвезти нас в участок, чтобы просто взять объяснения. Нас действительно отвезли в отдел и только опросили, никаких претензий к полицейским не имеем – они отнеслись к нам очень хорошо, - говорит Лидия.

Однако после визита в полицию было уже слишком поздно для аудиенции в Следкоме, поэтому Лидия и ее помощники оставили встречу со следователями на следующее утро.

Вечером 14 марта она сообщила, что в СК России сдержали слово и действительно приняли их.

- Да, все отлично прошло, нас встретили, поговорили, сказали, что все будет хорошо. Беседовали со следователем по особо важным делам. Сказали, что будет встреча с Александром Ивановичем (Бастрыкиным – авт.), что соберут комиссию, которая оценит все документы, которые я им передала, составят доклад, отдадут его Александру Ивановичу. И он уже скажет, когда будет видеоконференция, в ходе которой мы с ним пообщаемся. Я удовлетворена таким ответом, - объяснила Лидия Малыгина.

Кстати, в этот же день ей позвонили из следственного управления СКР по Владимирской области и уведомили, что 15 марта ее ожидает на личный прием руководитель регионального следственного ведомства Артем Кулаков, так что теперь Лидия возвращается во Владимирскую область.

«А где же почки?»

Напомним – эта история началась 17 октября 2022 года, когда пятилетний мальчик из города Юрьев-Польского почувствовал себя плохо – у него заболел живот и поднялась температура. Родители отвезли его к местным докторам, а те с подозрением на аппендицит направили ребенка в Областную детскую клиническую больницу, как требовали того нормативы по маршрутизации.

Однако в ОДКБ доктора определили «острый живот», назначили клизму и отпустили маму с мальчиком обратно домой. К сожалению, лучше малышу не стало, и на следующий же день все повторилось заново – Лидия с сыном из Юрьев-Польской райбольницы, где заподозрили на этот раз уже перитонит, уехали в ОДКБ, где только через два часа мальчика направили в хирургическое отделение, а затем положили в реанимацию, где он вскоре скончался.

По данному факту в СУ СК России по Владимирской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Министр здравоохранения Владимирской области Артем Осипов во время пресс-конференции в декабре того же года заявил, что, судя по всему, ошибки допустили несколько врачей, и у него самого есть вопросы к медицинской документации.

Могила 5-летнего Тимофея сейчас завалена цветами и игрушками. Матери сочувствует весь город Юрьев-Польский.

Тем временем Лидия Малыгина стала настаивать на эксгумации тела сына. Сама она объяснила это тем, что когда семья забирала тело ребенка из морга, на нем не нашлось следов некоторых медицинских манипуляций, которые, по словам врачей, проводились. Кроме того, в морге женщину заверили, что причиной смерти ее сына стал редкий синдром Уоттерхауса-Фридериксона (острая надпочечниковая недостаточность).

В минздраве и в Следкоме не усмотрели причин для проведения эксгумации, но Лидия настояла, и процедура была проведена. Тут же она ходатайствовала о личном присутствии при вскрытии, которое провели 8 марта.

На процедуре присутствовали адвокат, следователь и сама Лидия, все фиксировали на видеозапись, которая сохранилась как у мамы, так и у Следкома.

- Адвокат задавал (судмедэксперту – авт.) вопрос: «А где же почки?». На видео это зафиксировано: эксперт разводил руками, и адвокат снова спрашивал. Он начал искать во внутренностях, но ничего не нашел и развел руками, а потом сказал, что почки, скорее всего, могли сгнить, - рассказала Лидия.

Также в теле ребенка не обнаружилось еще нескольких органов (вилочковой железы и тимуса), однако акцент мама сейчас делает именно на почки, так как они могли быть связаны с причиной смерти.

После огласки истории в СМИ и открытой переписки с министром здравоохранения региона Артемом Осиповым, который так и не ответил прямо на вопрос, куда могли пропасть внутренние органы, женщина и собралась в Москву лично к Александру Бастрыкину и, очевидно, теперь добилась своей цели.

ОФИЦИАЛЬНО

Министр здравоохранения Владимирской области Артем Осипов в последнее время общался с мамой через официальную группу минздрава в ВК. Там он ответил в том числе и на претензии по поводу отсутствия почек в теле ребенка, а также действия врачей и маршрутизацию больных из районов в областной центр.

«Уважаемая Лидия, в соответствии с клиническим заключением и заключением патологоанатома расхождения диагнозов не установлено. Основное заболевание инфекционной (нехирургической) этиологии, полостная операция была не показана. Тем не менее, при подозрении на острый живот детей направляют в областной центр, где есть возможность наблюдать пациента в детской реанимации в послеоперационном периоде.

Министерством здравоохранения проведена ведомственная проверка — материалы переданы по компетенции. Выявленные нарушения во многом совпали с выводами страховой кампании и заключением территориального органа Росздравнадзора. В настоящее время проводится судебная медицинская экспертиза и следствие, которые должны прийти к своим независимым выводам. Материалы следствия Вам доступны для ознакомления. Гистологический материал в полном наличии, в том числе образцы почечной ткани. При необходимости, из них можно выделить ДНК для подтверждения принадлежности».

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Анна Павлова (имя и фамилия изменены), многолетний донор костного мозга:

- Нельзя пересадить орган без множества исследований на совместимость донора и того, кому орган пересаживают. Здесь же мальчика привезли в больницу экстренно. Ему просто не смогли бы найти рецепиента такого же возраста в столь короткие сроки. А даже если предположить, что нашли, то все равно у больного ребенка с температурой, а, значит, признаками интоксикации никто бы не стал забирать почки. Так что здесь могло быть что-то другое. Либо у ребенка органы забрали на исследование, либо врачи попытались уничтожить улики. В любом случае, решить этот вопрос могут только следователи и соответствующие эксперты. А мне бы хотелось, чтобы в этой истории больше обращали внимания на оптимизацию медицины, которая и привела к тому, что вовремя не был дан грамотный диагноз, а потом уже было поздно.

Юрий Кириленков, независимый судебно-медицинский эксперт:

- Почему в организме ребенка не было почек? Для объективного ответа на данный вопрос необходимо ознакомиться с результатами первичного исследования тела, результатами эксгумации и последующего исследования тела. Данные документы на обозрение не представлены, в настоящее время у родственников отсутствуют.

На практике надо сопоставить выраженность гнилостных изменений органов с одной стороны и объем изъятия органов для исследования с другой стороны (для судебно-химического, гистологического, бактериологического и вирусологического и т.д.). Для информации: для судебно-химического исследования изымается целая невскрытая почка. Вторая почка после исследования и изъятия кусков фактически фрагментируется, что ускоряет развитие гнилостных изменений и усложняет ее идентификацию в эксгумированном трупе.

Следует отметить, что первыми в трупе подлежат гниению кровь, кишечник, мозговая ткань. Обычно при исследовании эксгумированных трупов взрослых спустя 6-12 месяцев после смерти обнаруживаются гнилостно измененные внутренние органы. Но все индивидуально и зависит от множества факторов, в том числе от наличия в трупе консервирующих веществ (бальзамирование).

Исчезновение внутренних органов у эксгумированных трупов детей встречается в судебно-медицинской практике. По каждому известному мне случаю следственные органы возбуждали уголовные дела. Два из них - в отношении патологоанатомов - укрытие родовой травмы. В одном случае исчез спинной мозг, в другом - органы грудной и брюшной полостей.