Мама умершего малыша из Юрьев-Польского: «При повторном вскрытии у сына не обнаружили почки»

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Трагедия случилась 18 октября минувшего года. По данному факту региональный Следком возбудил уголовное дело. Но у родителей малыша возникли серьезные вопросы, и поэтому они настояли на проведении эксгумации, которую провели на днях. Тут и вскрылся неожиданный нюанс.

«Эксперт был удивлен»

В середине октября пятилетний сынишка жительницы Юрьев-Польского Лидии Малыгиной пожаловался на боли в животе. У ребенка поднялась температура, и его доставили в местную больницу, откуда на «скорой помощи» с подозрением на аппендицит увезли во Владимир в ОДКБ. Однако оттуда мальчика отправили домой с диагнозом «острый живот», но уже на следующий день боли усилились, местные доктора заподозрили перитонит, и повторно повезли ребенка в областную детскую больницу.

Как рассказывает Лидия, в течение двух часов они ожидали в ОДКБ хирурга, и наконец их положили в хирургическое отделение.

«Перед этим уже рентген подтвердил «катастрофу» в животе у ребенка, кишечную непроходимость. Однако никто сына не взял оперировать. А через час у меня его забрали в реанимацию, хотя он разговаривал, сам дышал, сам ходил. И затем, согласно документации через 7 минут его поставили на искусственную вентиляцию легких, то есть якобы у него все отказало. А через несколько часов он умер», - написала об этих событиях Лидия у себя в соцсети.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое сейчас расследуется. Министр здравоохранения Владимирской области Артем Осипов в декабре минувшего года в ходе пресс-конференции признал, что ошиблись сразу несколько врачей и что у него самого «имеются вопросы» к медицинской документации.

А вечером 10 марта Лидия Малыгина опубликовала на своей странице в соцсети новые подробности происходящего. Оказывается, по настоянию родителей на днях все же была произведена эксгумация, и эксперты Владимирского бюро судебно-медицинской экспертизы провели повторное исследование.

- Повторное вскрытие проводилось 8 марта, я лично на нем присутствовала. Эксперты были крайне удивлены, так как почек в теле сына не обнаружили. Главный эксперт был слегка ошарашен, ничего не говорил и просто разводил руками, - рассказала Лидия в беседе с «КП-Владимир».

По словам женщины, ранее она ходила на личный прием к Артему Осипову, который уговаривал ее не проводить эксгумацию, но убедить ее в этом не смог. А еще в морге доктора убеждали Лидию, что ее сын был болен с рождения и страдал синдромом Уоттерхауса-Фридериксона (острая надпочечниковая недостаточность), но родители в это просто не верили. Теперь же после повторного вскрытия, не обнаружившего в теле малыша почек, родители умершего ребенка просто не смогли молчать.

Ответ министра

Утром 11 марта министр здравоохранения Артем Осипов опубликовал открытый ответ Лидии Малыгиной на официальной странице в соцсети Минздрава региона.

«Лидия Викторовна, мне непросто комментировать Ваши слова, но я обязательно должен это сделать. Так как не могу допустить мысли, что докторов, весь коллектив детской больницы, людей, которые всю свою профессиональную жизнь посвятили лечению детей, будут подозревать в той ситуации, которая написана. При нашей с Вами личной встрече, я постарался всеми силами, всем своим опытом, знанием и просто любовью к специальности донести мысль, чтобы Вы не шли на тот шаг, на который Вы решились. Потому что с медицинской точки зрения в нем нет необходимости. У ребенка развивалась та болезнь, которая установлена как причина смерти. Но болезнь развивалась нестандартно, под «маской» боли в животе. Лидия Викторовна, я прошу прощения, что мы не сохранили жизнь Вашему ребенку, что быть может не было того напряжения в работе медиков, чтобы распознать эту непростую клиническую ситуацию. Тем не менее, ребенок не оставался ни одного дня без помощи и внимания. А каждый врач, кто принимал участие в лечении ребенка — в будущем сможет спасти другого ребенка, если подобная болезнь повторится. Мы обязательно дождемся завершения процедур. И я искренне надеюсь на примирение и прощение, без которых невозможно будет идти вперед», - написал Артем Осипов.

Ответ Артема Осипова был опубликован на странице Министерства здравоохранения в ВК.

При этом о почках доктор Осипов не сказал ничего.

Сомнительная маршрутизация

Сама Лидия в тот же день ответила министру новым открытым обращением. В нем она указала медицинскому чиновнику на отсутствие сочувствия, а также на то, что письмо составлено весьма обтекаемо.

«Вы указываете, что при единственной встрече со мною «постарались всеми силами…. И любовью к специальности донести мысль, чтобы Вы не шли на тот шаг, на который Вы решились», имея ввиду эксгумацию. Но зачем Вы это делали Осипов А.А.? Зачем Вам это надо?! Почему отговаривали? Чтобы ни я, ни мои родные, не узнали истинных причин смерти сына? То есть Вы опять, наверно, опасались за медиков, коллег, за себя, свою министерскую репутацию? Далее, Вы указываете, что «болезнь развивалась под маской» боли в животе». Сообщите, какую болезнь Вы имеете ввиду? И какую маску она на себя накинула, эта болезнь?» - написала Лидия Малыгина и предложила министру дать ответ все так же в публичной плоскости.

При этом мама умершего малыша справедливо задает вопрос, будет ли после их случая продолжена маршрутизация больных детей во Владимир?

«Когда в полной мере Вы, как руководитель органа субъектом здравоохранения, будете оценивать ту нелепую, созданную маршрутизацию детского населения в ГБУЗ ВО ОДКБ? Или на Ваш взгляд она соответствует всем канонам здравоохранения и не наносит вред здоровью маленьких пациентов. Почему детское население области, (а его не менее 250 тысяч), должны везти со всех районов в детскую больницу с хирургической патологией, как и случилось с моим сыном», - задалась вопросом Лидия.

Как рассказала женщина, после завершения всех необходимых исследований результаты повторного вскрытия будут приобщены к материалам уголовного дела. Есть там и другие нюансы, которые родители пока не озвучивают в связи с тайной следствия.

- А в понедельник мы поедем в Центральный аппарат СК России и постараемся попасть на личный прием к председателю СК Александру Бастрыкину, - рассказала Лидия.

Мы будем следить за развитием этой ситуации.