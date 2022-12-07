Врачей областного перинатального центра не уволят после дела Анны Бобриковой

Марина Якушева и Надежда Туманова на суде по делу Анны Бобриковой. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Во Владимирской области в сфере здравоохранения периодически происходят скандальные истории. 6 декабря в ходе общения с журналистами директору департамента здравоохранения было задано сразу несколько вопросов на тему резонансных происшествий в медицине, случившихся за последнее время. В частности, Артем Осипов рассказал об истории с умершим мальчиком из Юрьев-Польского, о деле роженицы Анны Бобриковой и о переломе ключицы у малыша в том же областном перинатальном центре.

«Имеются вопросы»

Самым «свежим» медицинским инцидентом стала трагическая смерть 5-летнего малыша из Юрьев-Польского. Случилось это еще в октябре — ребенка с высокой температурой родители вынуждены были дважды перевозить из больницы родного города в Областную детскую клиническую больницу и обратно, так как никто не мог поставить точный диагноз. Наконец, доктора ОДКБ отправили мальчика в срочном порядке на операционный стол с подозрением на перитонит, но уже через несколько часов родителям сообщили, что ребенок умер. По данному факту проверку проводит Росздравнадзор, а Следственное управление СК России по Владимирской области возбудило уголовное дело.

- Во-первых, хочу выразить соболезнования матери этого мальчика. Смерть ребенка в системе здравоохранения всегда тяжелая ситуация, которую разбирают детально. Проверка идет, могу сказать, что смотрели мальчика сразу несколько докторов и в Юрьев-Польском и в ОДКБ и не один день. И с учетом того, как протекало заболевание, могу сказать, что ошиблись сразу несколько врачей, - рассказал Артем Осипов.

Сейчас в рамках ведомственного контроля специалистам предстоит определить, был ли верно выполнен диагностический минимум, положенный в той ситуации, и была ли возможность у докторов установить правильный диагноз. Сам глава облздрава отметил, что у него, как у врача, «имеются вопросы» к медицинской документации.

- С точки зрения наказания, уголовное преследование врачей для меня, как для врача и человека, который понимает, с какими ситуациями может столкнуться врач, на данный момент не усматривается. Ситуация нехорошая, у нас такие ситуации в системе здравоохранения, к сожалению, случаются, - заявил Осипов.

Претензий нет

Сразу две непростых ситуации сложились вокруг Областного перинатального центра. На днях Ленинский районный суд Владимира прекратил уголовное дело в отношении главврача ОПЦ Надежды Тумановой, которая также является главным внештатным акушером-гинекологом облздрава, и ее подчиненной, заведующей отделением ОПЦ Марины Якушевой. Последнюю обвиняли в причинении смерти по неосторожности и служебном подлоге, а Туманову — в организации этого подлога.

Артем Осипов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По версии следствия, по вине этих врачей в 2016 году роженица Анна Бобрикова потеряла много крови из-за вовремя не остановленного маточного кровотечения, что впоследствии привело к ее смерти. Чтобы скрыть ситуацию, доктора изменили восемь листов из истории родов.

Но дело было прекращено по истечении сроков давности, что само по себе является не реабилитирующим основанием. Муж Анны Сергей Плаксин заявил, что будет добиваться увольнения Тумановой и Якушевой, и пообещал, что обратится в облздрав.

- Уголовное преследование было прекращено, и вина не доказана. Поэтому оснований для вынесения дисциплинарного взыскания в виде увольнения у меня, как у учредителя, нет, - сообщил Артем Осипов. - Могу сказать, что Надежда Геннадьевна (Туманова — Авт.) – один из самых жестких внештатных специалистов департамента здравоохранения, потому что на ней лежит колоссальная ответственность, она держит в кулаке весь субъект в части того, как работают акушеры-гинекологи, и в этой части у меня к ней претензий нет никаких.

Таким образом, доктора сохранят свои должности и рабочие места.

Второй случай в ОПЦ связан с ситуацией, на которую пожаловалась одна из рожениц. По ее словам, в мае ее новорожденному малышу в медучреждении сломали плечо.

- Мы проводим проверку, медицинская организация свой контроль провела, свои выводы они сделали. Рассматривается возможность, когда у новорожденного формируется избыточная или повышенная ломкость. В какой момент возникла эта ситуация, определить пока не удалось. Мы проводим документарную проверку и по ее результатам сделаем определенные выводы, - резюмировал Артем Осипов.

КСТАТИ

Еще один неприятный вопрос, заданный руководителю облздрава, касался ситуации с отоплением в Уршельской больнице Гусь-Хрустального района. Там среди осени медучреждение из-за ремонта осталось без отопления, и вынуждено было греться при помощи обогревателей. По словам директора облздрава, уже с 15 ноября батареи в Уршельской больнице включили.