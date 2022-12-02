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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 9:34

Во Владимирской области расследуется смерть 5-летнего ребенка в больнице

Соответствующую проверку начал Росздравнадзор
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Как сообщили в ведомстве, территориальный орган Росздравнадзора проверит информацию по факту гибели 5-летнего малыша в Областной детской клинической больнице.

По предварительным данным, эта история произошла еще в октябре, когда у мальчика поднялась температура. Из больницы родного Юрьев-Польского родители вынуждены были отвезти его во Владимир, откуда ребенка снова вернули домой, а через сутки, когда малышу стало совсем плохо, его срочно госпитализировали в ОДКБ, где врачи диагностировали пневмонию, однако спасти мальчика не удалось.

В Росздравнадзоре отметили, что дадут оценку своевременности и качеству оказания медицинской помощи малышу. В свою очередь, в Следственном управлении СК России по Владимирской области сообщили, что по данному факту 30 ноября было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности ввиду ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». В настоящее время обстоятельства случившегося следователи уточняют.