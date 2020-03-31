2020-03-31T21:50:15+03:00
Общество

В Муроме сократили количество автобусов и временно отменили льготные проездные

Город на Оке уходит на карантин
Виктория СУХОВА
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Сегодня днем стало известно, что губернатор подписал распоряжение о режиме самоизоляции во Владимирской области.

И если во Владимире автобусы будут ходить в обычном режиме (кроме пригородных, типа 152- он перешел на режим выходного дня), то в Муроме решили действовать радикальнее.

На сайте главы округа Евгения Рычкова написано, что автобусное сообщение будет сокращено. Остаётся только необходимый минимум рейсов (график движения общественного транспорта можно посмотреть на сайте)

Кроме того, на время режима самоизоляции приостанавливается действие проездных билетов для всех категорий муниципальных льготников (пенсионеров, школьников, студентов). При этом срок действия льготного проездного в дальнейшем будет продлён ровно на такое же количество дней, когда он не действовал.

Напомним, что выходить из дома можно только на работу, в магазин, аптеку, а такжже в больницу, если нужна срочная помощь. Подробности можно прочитать здесь и здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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