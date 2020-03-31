2020-03-31T12:45:21+03:00
Общество

Нарушение домашнего режима самоизоляции во Владимире: какие штрафы предусмотрены

Пока полицейские просто останавливают на улицах людей и отправляют домой
Валерия ПРОНИНА
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На детских площадках теперь гулять запрещеноНа детских площадках теперь гулять запрещеноФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Во Владимире из-за введения режима самоизоляции увеличили количество патрульных автомобилей: полицейские буду дежурить на улицах города и останавливать прохожих. Человек должен предъявить документы и сказать, куда направляется. Если в причину не входит работа, которую невозможно выполнять удаленно, поход в магазин, выгул животных и вынос мусора, то с жителем проведут беседу и отправят домой. Пока никаких штрафов применять не будут. Но все меняется каждый час, отметили в мэрии города.

- Личный состав патрульно-постовой службы увеличен почти на треть. Они будут смотреть за организациями, которые не должны сейчас работать, разъяснять людям то, как важно сейчас оставаться дома. В таких условиях общественный порядок должен соблюдаться строже. Если на улицах выявят нарушения, полицейские будут действовать в рамках правового поля. А если вы просто выйдете на улицу без уважительной причины и не нарушите общественный порядок, то вас предупредят. То есть речи о штрафах и о направлении в отдел полиции нет, - рассказали в пресс-службе администрации города Владимира.

В мэрии отмечают, что задача полицейских не наказать, а уберечь людей от опасности. Если на улице, на детской площадке, в магазинах будут гулять дети, то сотрудники полиции свяжутся с их родителями, которых попросят не выпускать ребенка из дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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