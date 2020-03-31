2020-03-31T14:03:21+03:00
Общество

Режим самоизоляции во Владимире: кому что можно и что нельзя

Большая часть населения должна теперь сидеть по домам и выходить лишь в случаях крайней необходимости
Алексей СУХОВ
Поделиться:
На улицу теперь можно выйти только по важному делуНа улицу теперь можно выйти только по важному делуФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
Изменить размер текста:

Режим всеобщей самоизоляции во Владимирской области введен 31 марта с 14.00. Соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сипягин. Сроки окончания режима самоизоляции пока не определены. В документе написано лишь, что режим введен «до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки во Владимирской области».

Это значит, что люди ОБЯЗАНЫ оставать дома практически все время. Исключение делается лишь для тех немногих, кто обязан работать даже в условиях критической ситуациии, а также в некоторых других случаях. Как же власти будут отличать праздношатающихся от тех, кто вышел по необходимости?

В Москве, например, в такой же ситуации ввели выдачу специальных пропусков. Во Владимирской области пропускного режима пока не вводится. Достаточно иметь с собой лишь рабочее удостоверение и в ряде случаев приказ руководства предприятия, в котором указано, что оно (предприятие) не переходит на дистанционный режим работы. Ну или просто паспорт с пропиской, которая покажет, что вы тут живете и вышли в магазин.

Также по указу имеют право находиться на улице те, кто оказывает транспортные услуги или услуги доставки. Это означает, что имеют право на передвижение по городу курьеры, таксисты.

- Общественный транспорт также продолжит работу, - сказали в администрации города Владимира. - Отменить его могут лишь на региональном уровне. Однако это сильно ударит по нашим гражданам. Потому что некоторым просто далеко добираться до работы.

Действительно, если нужно попасть из Доброго в Юго-Западный район, понятно, что пешком вряд ли пойдешь. Но стоит помнить, что теперь есть определенные правила поведения в общественном транспорте. Так, владимирцы обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра до других граждан (социальное дистанцирование). Кстати, эта дистанция распространяется не только на автобусы и троллейбусы. Дистанцию в полтора метра надо держать везде. Исключение делается лишь для легковых такси, где это просто сделать невозможно.

Наконец, владимирцам разрешается выходить из дома, если нужно вынести мусор, купить продукты и вещи первой необходимости, или если нужно вывести домашнего питомца на прогулку. При этом питомцев можно выгуливать лишь на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

КОНКРЕТНО

Кто имеет право работать в текущих условиях

Медики, правоохранительные органы, органы по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственные им организации, органы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. А также СМИ, Роспечать, продуктовые предприятия непрерывного цикла, продуктовые магазины и аптеки. Наконец, имеют право работать предприятия общепита, которые оказывают свои услуги с помощью доставки на дом.

Кому запрещено работать

- Салоны красоты, косметические и СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны;

- Рынки, торговые центры торгующие промышленными товарами, ярмарки непродовольственных товаров;

- частные стоматологические клиники (исключение сделано лишь для экстренной и неотложной форм медицинской помощи);

- учреждения культуры, театры, кинотеатры, музеи;

- а также детские игровые комнаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Волонтерские центры ЕР по всей стране помогают гражданам в борьбе с коронавирусом
По всей стране начали работу волонтерские центры “Единой России”. Они оказывают помощь гражданам из группы риска во время пандемии. На данный момент в них работают 76 327 активистов
Мария Бутина о самоизоляции: Моя бабушка в мессенджерах делится рецептами, а я готовлю тюремный дневник к публикации
Приговоренная к полутора годам заключения в США, и депортированная из Америки в Россию предприниматель, публицист и политическая активистка поделилась с «Комсомолкой» тем, как она переносит карантин, связанный с коронавирусом
Новости 24
Отбывающего срок москвича в Киржаче судили за дачу взятки
Во Владимирской области весной призовут более 1400 человек
Сирота из Радужного добилась положенного ей жилья
Правительство РФ выделило Владимирской области 161 миллион рублей для борьбы с коронавирусом
Муромлянин, вооруженный шприцом, ограбил магазин
В Юрьев-Польском 12 горожан лишат прав за пьянство и наркотики
Киржачский завод заплатил 400 тысяч рублей за икру с кишечной палочкой
Во Владимирской области каждое третье малое предприятие относится к автосервису или торговле
Владимиро-Суздальский музей-заповедник попал в десятку лучших исторических музеев России
Житель города Костерево украл у знакомого две иконы
Во Владимирской области больше 11 тысяч человек болеют простудой
Житель Коврова наврал об ограблении, потому что потерял деньги
Владимирцы смогут послушать концерты из филармонии
Во Владимирской области отменят особый противопожарный режим
Коронавирус во Владимирской области, новости на 31 марта: новых случаев заражения нет
В Вязниковском районе из-за сигареты загорелся дом: погиб мужчина
Всероссийская перепись населения во Владимирской области отложена на вторую половину 2020 года
ВТБ не исключает сокращения числа дежурных офисов
Безработный муромлянин украл в магазине жесткий диск, чтобы его продать
ДТП на улице Полины Осипенко: виновник аварии скрылся
Во Владимире 31-летнего мужчину могут лишить свободы на 20 лет за распространение наркотиков
В Юрьев-Польском судебный пристав присвоила деньги должника
Владимирская мэрия подала иск о банкротстве бывшего арендатора «Художки»
Коронавирус во Владимире: большинство жителей остались дома