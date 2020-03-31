Режим самоизоляции во Владимире: кому что можно и что нельзя

Режим всеобщей самоизоляции во Владимирской области введен 31 марта с 14.00. Соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сипягин. Сроки окончания режима самоизоляции пока не определены. В документе написано лишь, что режим введен «до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки во Владимирской области».

Это значит, что люди ОБЯЗАНЫ оставать дома практически все время. Исключение делается лишь для тех немногих, кто обязан работать даже в условиях критической ситуациии, а также в некоторых других случаях. Как же власти будут отличать праздношатающихся от тех, кто вышел по необходимости?

В Москве, например, в такой же ситуации ввели выдачу специальных пропусков. Во Владимирской области пропускного режима пока не вводится. Достаточно иметь с собой лишь рабочее удостоверение и в ряде случаев приказ руководства предприятия, в котором указано, что оно (предприятие) не переходит на дистанционный режим работы. Ну или просто паспорт с пропиской, которая покажет, что вы тут живете и вышли в магазин.

Также по указу имеют право находиться на улице те, кто оказывает транспортные услуги или услуги доставки. Это означает, что имеют право на передвижение по городу курьеры, таксисты.

- Общественный транспорт также продолжит работу, - сказали в администрации города Владимира. - Отменить его могут лишь на региональном уровне. Однако это сильно ударит по нашим гражданам. Потому что некоторым просто далеко добираться до работы.

Действительно, если нужно попасть из Доброго в Юго-Западный район, понятно, что пешком вряд ли пойдешь. Но стоит помнить, что теперь есть определенные правила поведения в общественном транспорте. Так, владимирцы обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра до других граждан (социальное дистанцирование). Кстати, эта дистанция распространяется не только на автобусы и троллейбусы. Дистанцию в полтора метра надо держать везде. Исключение делается лишь для легковых такси, где это просто сделать невозможно.

Наконец, владимирцам разрешается выходить из дома, если нужно вынести мусор, купить продукты и вещи первой необходимости, или если нужно вывести домашнего питомца на прогулку. При этом питомцев можно выгуливать лишь на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

КОНКРЕТНО

Кто имеет право работать в текущих условиях

Медики, правоохранительные органы, органы по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственные им организации, органы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. А также СМИ, Роспечать, продуктовые предприятия непрерывного цикла, продуктовые магазины и аптеки. Наконец, имеют право работать предприятия общепита, которые оказывают свои услуги с помощью доставки на дом.

Кому запрещено работать

- Салоны красоты, косметические и СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны;

- Рынки, торговые центры торгующие промышленными товарами, ярмарки непродовольственных товаров;

- частные стоматологические клиники (исключение сделано лишь для экстренной и неотложной форм медицинской помощи);

- учреждения культуры, театры, кинотеатры, музеи;

- а также детские игровые комнаты.