Режим самоизоляции во Владимирской области вводится с 14.00 31 марта

Во Владимирской области с 31 марта вводится режим самоизоляции, причем прямо в середине дня - с 14.00. Несмотря на то, что официально во Владимирской области только два заболевших, один из которых скончался, ситуация в Москве, с которой регион имеет очень тесные связи, такая серьезная, что власти решили подстраховаться.

Итак, что же меняет в жизни нашей жизни режим самоизоляции во Владимирской области, введенный с 31 марта?

Все граждане, проживающие или временно находящиеся на территории региона, обязаны не покидать места проживания.

Исключения составляют следующие случаи:

- обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следование к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом;

- передвижение по территории Владимирской области, если оно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки;

- следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом;

- выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

- вынос твердых коммунальных отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Все жители региона должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра до других граждан (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.