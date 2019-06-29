2019-06-29T13:18:24+03:00
Происшествия

По хлопку газа в жилом доме в Коврове заведено уголовное дело

Тем временем, часть жильцов начали возвращаться в свои квартиры
Алексей СУХОВ
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предоставлено СК РФ по Владимирской областипредоставлено СК РФ по Владимирской области
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Следственный Комитет РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело по хлопку газа, произошедшему ночью в Коврове в многоквартирном доме.

Дело заведено по статье 109 УК РФ, часть 1 (причинение смерти по неосторожности). По первым данным, что удалось собрать Следкому, около 23 часов 28 июня в полицию позвонила женщина, сообщив, что ее сын пьян и хулиганит - выгнал ее из дома. Так как он имеет психические отклонения, женщина говорила, что она боится за здоровье мужа-инвалида.

Полицейские приехали на место и попытались успокоить мужчину, но этого им сделать не удалось. Когда же спасатели попытались выломать дверь, произошел хлопок, сдетонировал бытовой газ. От ударной волны разрушилась межквартирная стена, в нескольких квартирах выбило стекла. От этого и пострадали как спасатели, так и полицейские. В самой же квартире погиб отец-инвалид. Сильно пострадали сын-зачинщик и пожилая соседка. последние оказались в реанимации. Причем, состояние мужчины, ставшего виновником трагедии, врачи называют критическим. У него 90 процентов ожогов тела, и велики шансы, что он умрет в скором времени.

У многих выбило стекла. Предоставлено СК РФ

У многих выбило стекла. Предоставлено СК РФ

Следователи по первым данным сумели установить, что на кухне квартиры, где произошел инцидент, в месте подводки газа к плите и водонагревательной колонке вырваны соединительные шланги. Так что пока все выглядит очевидным, но окончательно все точки расставит следствие.

Соединительные шланги были вырваны. Предоставлено СК РФ.

Соединительные шланги были вырваны. Предоставлено СК РФ.

Что касается эвакуированных жильцов дома, то ночью им была предоставлена гостиница. Однако жить в ней остались лишь единицы. Многие жильцы, особенно из дальних подъездов, уже возвращаются в квартиры, опасаясь за свое имущество. Те, кто жил в наиболее пострадавшем подъезде, тоже переезжают из гостиницы, но к родным. Сейчас специалистами оценивается техническое состояние дома.

Расследование уголовного дела проводится Следственным комитетом во взаимодействии с органами МВД, МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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